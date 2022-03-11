https://uz.sputniknews.ru/20220311/v-namangane-ustanovili-solnechnyy-perenosnoy-svetofor--foto-23263197.html
В Намангане установили "солнечный" переносной светофор — фото
В Намангане установили "солнечный" переносной светофор — фото
В чем смысл ноу-хау и сколько средств на этот проект вложили власти — читайте в материале.
2022-03-11T13:04+0500
2022-03-11T13:04+0500
2022-03-11T13:04+0500
общество
наманган
светофор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0b/23262789_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_318e1b59930a43edce627957f2a37b3b.jpg
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Намангане установили переносной светофор, который работает на солнечной энергии. Его поставили перед общеобразовательной школой №56. Идея такая: светофор будут выкатывать на период школьных занятий, когда на дорогах много учащихся.После уроков конструкцию будут убирать. Ноу-хау, как отмечается, призвано не создавать заторы на дорогах в то время, когда там почти нет пешеходов."Солнечный" передвижной светофор разработали ученые Ферганского политехнического института. Его выпустили на местом предприятии "Алтыарик-Инновация". На реализацию данного проекта власти Министерство инновационного развития выделило 618 миллионов сумов.Ранее в Ташкенте установили первый сенсорный светофор. Светодиодная подсветка дублирует разрешающий и запрещающий сигналы в виде полосы над дорогой. Это, как ожидается, позволит водителям быть более внимательными около школы.Кроме того, с приближением пешехода к краю дороги срабатывает сенсор, который переключает светофор в режим, разрешающий переход.Читайте также:
наманган
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0b/23262789_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9fa24903f97023059d1d365375457342.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
наманган, светофор
В Намангане установили "солнечный" переносной светофор — фото
Подписаться на
В чем смысл ноу-хау и сколько средств на этот проект вложили власти — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Намангане установили переносной светофор, который работает на солнечной энергии.
Его поставили перед общеобразовательной школой №56.
Идея такая: светофор будут выкатывать на период школьных занятий, когда на дорогах много учащихся.
После уроков конструкцию будут убирать. Ноу-хау, как отмечается, призвано не создавать заторы на дорогах в то время, когда там почти нет пешеходов.
"Солнечный" передвижной светофор разработали ученые Ферганского политехнического института.
Его выпустили на местом предприятии "Алтыарик-Инновация".
На реализацию данного проекта власти Министерство инновационного развития выделило 618 миллионов сумов.
Ранее в Ташкенте установили
первый сенсорный светофор.
Светодиодная подсветка дублирует разрешающий и запрещающий сигналы в виде полосы над дорогой. Это, как ожидается, позволит водителям быть более внимательными около школы.
Кроме того, с приближением пешехода к краю дороги срабатывает сенсор, который переключает светофор в режим, разрешающий переход.