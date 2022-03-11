https://uz.sputniknews.ru/20220311/v-namangane-ustanovili-solnechnyy-perenosnoy-svetofor--foto-23263197.html

В Намангане установили "солнечный" переносной светофор — фото

В Намангане установили "солнечный" переносной светофор — фото

В чем смысл ноу-хау и сколько средств на этот проект вложили власти — читайте в материале.

2022-03-11T13:04+0500

2022-03-11T13:04+0500

2022-03-11T13:04+0500

общество

наманган

светофор

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Намангане установили переносной светофор, который работает на солнечной энергии. Его поставили перед общеобразовательной школой №56. Идея такая: светофор будут выкатывать на период школьных занятий, когда на дорогах много учащихся.После уроков конструкцию будут убирать. Ноу-хау, как отмечается, призвано не создавать заторы на дорогах в то время, когда там почти нет пешеходов."Солнечный" передвижной светофор разработали ученые Ферганского политехнического института. Его выпустили на местом предприятии "Алтыарик-Инновация". На реализацию данного проекта власти Министерство инновационного развития выделило 618 миллионов сумов.Ранее в Ташкенте установили первый сенсорный светофор. Светодиодная подсветка дублирует разрешающий и запрещающий сигналы в виде полосы над дорогой. Это, как ожидается, позволит водителям быть более внимательными около школы.Кроме того, с приближением пешехода к краю дороги срабатывает сенсор, который переключает светофор в режим, разрешающий переход.Читайте также:

наманган

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наманган, светофор