https://uz.sputniknews.ru/20220311/v-pravitelstve-obyasnili-kak-gospredpriyatiya-budut-zanimat-dengi-23265473.html

В правительстве объяснили, как госпредприятия будут занимать деньги

В правительстве объяснили, как госпредприятия будут занимать деньги

В Узбекистане госпредприятия разделят на категории риска и будут регулировать сумму внешнего займа.

2022-03-11T14:20+0500

2022-03-11T14:20+0500

2022-03-11T14:20+0500

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Правительство утвердило новый порядок, по которому государственные предприятия будут "брать в долг". Он вступит в силу с 1 мая.Для ГУПов, предприятий с госдолей в уставном капитале 50 и более процентов ввели следующий механизм регулирования объема и использования внешнего долга.Государственные предприятия классифицируют на "низкорисковые", "среднерисковые" и "высокорисковые" в зависимости от их финансового состояния.Брать внешний займ можно будет с разрешения республиканской комиссии: Уведомлять республиканскую комиссию при заеме внешних средств надо :Сумму привлекаемого внешнего долга необходимо указывать в бизнес-плане предприятий.Республиканская комиссия ежеквартально устанавливает максимальную стоимость обслуживания внешнего долга (процентные ставки, комиссионные и другие платежи) госпредприятий.При этом тратить больше установленного максимума на обслуживание внешнего долга можно только с разрешения республиканской комиссии.По данным Министерства финансов, к началу 2022-го года внешний государственный долг Узбекистана составил $23,6 млрд. При этом внутренний госдолг остановился на отметке в $2,7 млрд.Валовой внутренний продукт (ВВП) рос более высокими темпами, достигнув 9,4 млрд долларов. Поэтому отношение государственного долга к ВВП снизилось и составляет 38%. Данный уровень Международный валютный фонд оценивает как умеренный.Читайте также:Назван регион Узбекистана лидирующий по количеству семейных предприятийСтатистика: Россия лидирует по количеству предприятий в Узбекистане

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узбекистан, деньги, правительство, предприятия