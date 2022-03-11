https://uz.sputniknews.ru/20220311/v-pravitelstve-obyasnili-kak-gospredpriyatiya-budut-zanimat-dengi-23265473.html
В правительстве объяснили, как госпредприятия будут занимать деньги
В правительстве объяснили, как госпредприятия будут занимать деньги
В Узбекистане госпредприятия разделят на категории риска и будут регулировать сумму внешнего займа.
2022-03-11T14:20+0500
2022-03-11T14:20+0500
2022-03-11T14:20+0500
общество
узбекистан
деньги
правительство
предприятия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0b/23265636_0:182:1920:1262_1920x0_80_0_0_3d067a6b1f7c52c45d5df2033c0bd9a5.jpg
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Правительство утвердило новый порядок, по которому государственные предприятия будут "брать в долг". Он вступит в силу с 1 мая.Для ГУПов, предприятий с госдолей в уставном капитале 50 и более процентов ввели следующий механизм регулирования объема и использования внешнего долга.Государственные предприятия классифицируют на "низкорисковые", "среднерисковые" и "высокорисковые" в зависимости от их финансового состояния.Брать внешний займ можно будет с разрешения республиканской комиссии: Уведомлять республиканскую комиссию при заеме внешних средств надо :Сумму привлекаемого внешнего долга необходимо указывать в бизнес-плане предприятий.Республиканская комиссия ежеквартально устанавливает максимальную стоимость обслуживания внешнего долга (процентные ставки, комиссионные и другие платежи) госпредприятий.При этом тратить больше установленного максимума на обслуживание внешнего долга можно только с разрешения республиканской комиссии.По данным Министерства финансов, к началу 2022-го года внешний государственный долг Узбекистана составил $23,6 млрд. При этом внутренний госдолг остановился на отметке в $2,7 млрд.Валовой внутренний продукт (ВВП) рос более высокими темпами, достигнув 9,4 млрд долларов. Поэтому отношение государственного долга к ВВП снизилось и составляет 38%. Данный уровень Международный валютный фонд оценивает как умеренный.Читайте также:Назван регион Узбекистана лидирующий по количеству семейных предприятийСтатистика: Россия лидирует по количеству предприятий в Узбекистане
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0b/23265636_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_be56d90d172fe99b6617b30c0776d95a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, деньги, правительство, предприятия
В правительстве объяснили, как госпредприятия будут занимать деньги
Подписаться на
В Узбекистане государственные предприятия теперь разделят на категории риска и будут регулировать сумму внешнего займа в зависимости от конкретной категории.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik.
Правительство утвердило
новый порядок, по которому государственные предприятия будут "брать в долг". Он вступит в силу с 1 мая.
Для ГУПов, предприятий с госдолей в уставном капитале 50 и более процентов ввели следующий механизм регулирования объема и использования внешнего долга.
Государственные предприятия классифицируют на "низкорисковые", "среднерисковые" и "высокорисковые" в зависимости от их финансового состояния.
Брать внешний займ можно будет с разрешения республиканской комиссии:
госпредприятим категории "высокого риска" — вне зависимости от суммы внешнего долга;
госпредприятиям со "средним риском" — при сумме внешнего долга более 20 млн долларов США.
Уведомлять республиканскую комиссию при заеме внешних средств надо :
госпредприятиям категории "низкий риск"— вне зависимости от суммы внешнего долга;
госпредприятиям категории "средний риск" — при внешнем долге 20 млн долларов США и менее.
Сумму привлекаемого внешнего долга необходимо указывать в бизнес-плане предприятий.
Республиканская комиссия ежеквартально устанавливает максимальную стоимость обслуживания внешнего долга (процентные ставки, комиссионные и другие платежи) госпредприятий.
При этом тратить больше установленного максимума на обслуживание внешнего долга можно только с разрешения республиканской комиссии.
По данным Министерства финансов, к началу 2022-го года внешний государственный долг Узбекистана составил $23,6 млрд. При этом внутренний госдолг остановился на отметке в $2,7 млрд.
Валовой внутренний продукт (ВВП) рос более высокими темпами, достигнув 9,4 млрд долларов. Поэтому отношение государственного долга к ВВП снизилось и составляет 38%. Данный уровень Международный валютный фонд оценивает как умеренный.