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Каков "срок годности" позвоночника — ответ врача
Каков "срок годности" позвоночника — ответ врача
Специалист объяснил, как придерживаться баланса между "стоячим" и "сидячим" образом жизни.
2022-03-12T22:00+0500
2022-03-12T21:27+0500
здоровье
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У позвоночника, суставов, сухожилий и хрящей есть определенный срок службы. Об этом заявил&nbsp;заслуженный врач России, мануальный терапевт&nbsp;Андрей Кабычкин.Как правило, первые проблемы начинаются уже после 35 лет, хотя в некоторых случаях и позже.Почему это происходит: в зрелом возрасте начинает снижаться кровообращение, замедляется метаболизм, накапливаются вредные вещества.Можно ли продлить срок годности?Да, если научиться верно&nbsp;распределять нагрузку на позвоночник.К примеру, если человек долго стоит и работает, то тем самым он значительно повышает давление на&nbsp;позвоночник, когда много сидит&nbsp;— наоборот.Даже сидеть нужно "правильно", убежден&nbsp;Кабычкин."Пока вы сидите, статическая нагрузка не всегда оптимальная из-за неправильного положения за рабочим столом. Это означает, что у вас не всегда комфортное положение тела для нашего позвоночника, стоп, суставов и так далее", — обратил внимание врач.Чем это грозит: может произойти спазм мышц. Поэтому доктор рекомендует взять за правило формулу "каждые 40 минут вставать и делать гимнастику".Читайте также: Болит спина? Несколько упражнений вам точно помогутКакие процессы в организме может нарушить недосып — ученые
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здоровье, врач, медицина

Каков "срок годности" позвоночника — ответ врача

22:00 12.03.2022
© Depositphotos / Syda_ProductionsДоктор рассматривает рентген-снимок
Доктор рассматривает рентген-снимок - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2022
© Depositphotos / Syda_Productions
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Специалист объяснил, как придерживаться баланса между "стоячим" и "сидячим" образом жизни.
У позвоночника, суставов, сухожилий и хрящей есть определенный срок службы. Об этом заявил заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.
Как правило, первые проблемы начинаются уже после 35 лет, хотя в некоторых случаях и позже.
Почему это происходит: в зрелом возрасте начинает снижаться кровообращение, замедляется метаболизм, накапливаются вредные вещества.
"Гарантийный срок" наших сухожилий, хрящей, суставов и позвоночника — это 35-45 лет. У разных людей срок отличается. После этого "гарантийного периода" у людей начинаются проблемы с позвоночником и суставами. Это физиология у человека такая", — ответил Кабычкин в эфире радио Sputnik

Можно ли продлить срок годности?

Да, если научиться верно распределять нагрузку на позвоночник.
К примеру, если человек долго стоит и работает, то тем самым он значительно повышает давление на позвоночник, когда много сидит — наоборот.
Даже сидеть нужно "правильно", убежден Кабычкин.
"Пока вы сидите, статическая нагрузка не всегда оптимальная из-за неправильного положения за рабочим столом. Это означает, что у вас не всегда комфортное положение тела для нашего позвоночника, стоп, суставов и так далее", — обратил внимание врач.
Чем это грозит: может произойти спазм мышц. Поэтому доктор рекомендует взять за правило формулу "каждые 40 минут вставать и делать гимнастику".

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