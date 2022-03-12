https://uz.sputniknews.ru/20220312/bolit-spina-neskolko-uprajneniy-vam-tochno-pomogut-22780209.html

Болит спина? Несколько упражнений вам точно помогут

Болит спина? Несколько упражнений вам точно помогут

Врач спортивной медицины дала несколько эффективных советов по укреплению спины.

2022-03-12T09:00+0500

2022-03-12T09:00+0500

2022-03-12T09:00+0500

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При болях в спине ни работа ни хобби уже не в радость. Когда болят поясница, грудной отдел спины, лопатки или шея, повседневная жизнь становится невыносимой. И остается только одно желание — лечь и ничего не делать.От состояния спины напрямую зависит продуктивность и качество жизни. Мануальный терапевт, врач спортивной медицины и ЛФК, Наталья Лабзова рассказала РИА Новости, как укрепить мышцы спины, улучшить осанку и работу внутренних органов.Врач рекомендует начать укрепление спины с поясницы, а именно выполнять такие упражнения, как различные планки и скручивания. Они помогут привести в тонус поперечные и косые мышцы живота, отвечающие за стабилизацию поясничного отдела.В настоящее время многие люди работают за компьютером, сидят в смартфонах, и от этого сильно страдает шейный отдел позвоночника. Для того чтобы укрепить глубокие мышцы и расслабить шею, следует время от времени отрываться от работы и подтягивать подбородок к шее, советует Лабзова.От болей в лопатках помогут отжимания. Если отжиматься от пола пока не получается, можно отжиматься от подоконника, от стены, от дивана, от пола с упором на колени. Одно из самых эффективных упражнений от дискомфорта в области лопаток — это планка с опорой на предплечья.Все эти упражнения лучше выполнять ежедневно, и результат не заставит себя долго ждать. В среднем состояние спины улучшиться через две-три недели, но заниматься необходимо не реже, чем раз в два-три дня, отметила врач.Читайте также: Какие процессы в организме может нарушить недосып — ученыеТоп-5 незаслуженно забытых "суперпродуктов" по версии МясниковаУченые создадут препарат для "ядерного" уничтожения рака

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