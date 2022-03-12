Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20220312/bolit-spina-neskolko-uprajneniy-vam-tochno-pomogut-22780209.html
Болит спина? Несколько упражнений вам точно помогут
Болит спина? Несколько упражнений вам точно помогут
Врач спортивной медицины дала несколько эффективных советов по укреплению спины.
2022-03-12T09:00+0500
2022-03-12T09:00+0500
это интересно
врач
гимнастика
советы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/10/22783027_0:120:2000:1245_1920x0_80_0_0_02814ae0a9b316f152c2f7ae2c3dbc9e.jpg
При болях в спине ни работа ни хобби уже не в радость. Когда болят поясница, грудной отдел спины, лопатки или шея, повседневная жизнь становится невыносимой. И остается только одно желание — лечь и ничего не делать.От состояния спины напрямую зависит продуктивность и качество жизни. Мануальный терапевт, врач спортивной медицины и ЛФК, Наталья Лабзова рассказала РИА Новости, как укрепить мышцы спины, улучшить осанку и работу внутренних органов.Врач рекомендует начать укрепление спины с поясницы, а именно выполнять такие упражнения, как различные планки и скручивания. Они помогут привести в тонус поперечные и косые мышцы живота, отвечающие за стабилизацию поясничного отдела.В настоящее время многие люди работают за компьютером, сидят в смартфонах, и от этого сильно страдает шейный отдел позвоночника. Для того чтобы укрепить глубокие мышцы и расслабить шею, следует время от времени отрываться от работы и подтягивать подбородок к шее, советует Лабзова.От болей в лопатках помогут отжимания. Если отжиматься от пола пока не получается, можно отжиматься от подоконника, от стены, от дивана, от пола с упором на колени. Одно из самых эффективных упражнений от дискомфорта в области лопаток — это планка с опорой на предплечья.Все эти упражнения лучше выполнять ежедневно, и результат не заставит себя долго ждать. В среднем состояние спины улучшиться через две-три недели, но заниматься необходимо не реже, чем раз в два-три дня, отметила врач.Читайте также: Какие процессы в организме может нарушить недосып — ученыеТоп-5 незаслуженно забытых "суперпродуктов" по версии МясниковаУченые создадут препарат для "ядерного" уничтожения рака
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/10/22783027_220:0:2000:1335_1920x0_80_0_0_4b003ae852f82eea2e23d0a4228086d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
врач, гимнастика, советы

Болит спина? Несколько упражнений вам точно помогут

09:00 12.03.2022
© Depositphotos / StockassoУсталый мужчина с болью в спине
Усталый мужчина с болью в спине - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2022
© Depositphotos / Stockasso
Подписаться наGoogle news
Простая гимнастика поможет меньше уставать, улучшит осанку, нормализует работу внутренних органов. Врач спортивной медицины дала несколько эффективных советов по укреплению спины.
При болях в спине ни работа ни хобби уже не в радость. Когда болят поясница, грудной отдел спины, лопатки или шея, повседневная жизнь становится невыносимой. И остается только одно желание — лечь и ничего не делать.
От состояния спины напрямую зависит продуктивность и качество жизни. Мануальный терапевт, врач спортивной медицины и ЛФК, Наталья Лабзова рассказала РИА Новости, как укрепить мышцы спины, улучшить осанку и работу внутренних органов.
Врач рекомендует начать укрепление спины с поясницы, а именно выполнять такие упражнения, как различные планки и скручивания. Они помогут привести в тонус поперечные и косые мышцы живота, отвечающие за стабилизацию поясничного отдела.
Для развития грудного отдела спины отлично подойдут повороты корпуса. Их надо делать стоя или сидя, но таз при этом должен находится в одном положении.
В настоящее время многие люди работают за компьютером, сидят в смартфонах, и от этого сильно страдает шейный отдел позвоночника. Для того чтобы укрепить глубокие мышцы и расслабить шею, следует время от времени отрываться от работы и подтягивать подбородок к шее, советует Лабзова.
От болей в лопатках помогут отжимания. Если отжиматься от пола пока не получается, можно отжиматься от подоконника, от стены, от дивана, от пола с упором на колени. Одно из самых эффективных упражнений от дискомфорта в области лопаток — это планка с опорой на предплечья.
Все эти упражнения лучше выполнять ежедневно, и результат не заставит себя долго ждать. В среднем состояние спины улучшиться через две-три недели, но заниматься необходимо не реже, чем раз в два-три дня, отметила врач.
Читайте также:
Какие процессы в организме может нарушить недосып — ученые
Топ-5 незаслуженно забытых "суперпродуктов" по версии Мясникова
Ученые создадут препарат для "ядерного" уничтожения рака
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0