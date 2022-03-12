https://uz.sputniknews.ru/20220312/berdymuxamedov-progolosoval-na-vyborax-glavy-turkmenistana--23281706.html

Бердымухамедов проголосовал на выборах главы Туркменистана

Бердымухамедов проголосовал на выборах главы Туркменистана

По закону, победителем на выборах должен стать кандидат, набравший более 50% голосов от общего числа проголосовавших.

2022-03-12T15:33+0500

2022-03-12T15:33+0500

2022-03-12T15:39+0500

в мире

выборы

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Сегодня, 12 марта, в Туркменистане открылись избирательные участки на досрочных выборах президента страны. На высший государственный пост претендуют девять кандидатов.Более 2 500 избирательных участков открыты в республике, еще 41 сформирован за рубежом в 30 странах. За процессом голосования следят 2 726 национальных наблюдателей.Все происходящее на участках транслируется в режиме онлайн на сайте saylav.gov.tm Центральной избирательной комиссии Туркменистана. Ход выборов будет освещают в прямом эфире национального телевидения и радио.Избирательные участки продолжат работу до 19:00 по ташкентскому времени, затем начнется подсчет голосов. Национальное законодательство Туркменистана не предусматривает порога по явке избирателей на выборах президента.Победителем на выборах должен стать кандидат, набравший более 50% голосов от общего числа проголосовавших.Среди проголосовавших - и действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов.Он прибыл на избирательный участок в Ашхабаде со своей 85-летней матерью, которую вез в кресле-каталке.Через 4 часа после открытия участков явка составила 51,05%, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК республики.На пост президента Туркменистан баллотируются 9 кандидатов, выдвинутых в соответствии с законом тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и инициативными группами граждан.В состав международных наблюдателей входят представители СНГ, ШОС, Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств и зарубежных стран.Отмечается, что выборы будут контролировать более 50 международных наблюдателей.Согласно избирательному кодексу, Центризбирком не позднее чем на 7 день после выборов оглашает результаты.Читайте также:У сына президента Туркменистана появился соперник на выборах >>Что сулят Узбекистану президентские выборы в Туркменистане >>

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