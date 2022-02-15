https://uz.sputniknews.ru/20220215/chto-sulyat-uzbekistanu-prezidentskie-vybory-v-turkmenistane-22740761.html

Что сулят Узбекистану президентские выборы в Туркменистане

Что сулят Узбекистану президентские выборы в Туркменистане

Эксперты Sputnik оценили, как изменится внешняя политика Туркменистана после смены президента страны и чего ждать соседям по региону.

2022-02-15T10:59+0500

2022-02-15T10:59+0500

2022-02-15T10:59+0500

политика

узбекистан

выборы

туркменистан

президент

внешняя политика

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik, Иван Зуев. В понедельник, 14 февраля, сын главы Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил о своем выдвижении в качестве кандидата на выборах президента, которые должны состояться 12 марта. Кроме него пока никто не объявил об участии в гонке.В пятницу президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил о своем скором уходе с поста. В своем заявлении для верхней палаты парламента (Халк Маслахты) он отметил, что принял "непростое решение о себе", и заявил о необходимости "дать дорогу молодым".На следующий день после заявления Бердымухамедова ЦИК страны объявила, что досрочные выборы президента республики состоятся 12 марта.В прошлом году Бердымухамедову исполнилось 64 года. В выступлении он упомянул и про это, добавив, что "достиг возраста пророка". У власти Гурбангулы Бердымухамедов находится с 14 февраля 2007 года. Он был избран главой государства после смерти пожизненного президента Туркмении Сапармурата Ниязова в декабре 2006 года.О возможном транзите власти в Туркменистане эксперты говорят уже несколько лет. В 2020 году в стране прошла конституционная реформа. Парламент республики был разделен на две палаты, верхнюю (Халк Маслахаты) и нижнюю (Меджлис), действующий президент после ухода со своего поста становится пожизненным членом Халк Маслахаты.В сентябре 2021 года сыну президента Гурбангулы Бердымухамедова Сердару исполнилось 40 лет. По Конституции Туркменистана этот возраст определяется как минимальный порог для того, чтобы избираться президентом республики. Сердар с 2011 года занимает важные посты во властной вертикали Туркменистана. С 2011 года он возглавлял департамент республиканского МИДа, в 2016 году стал депутатом парламента, а через три года - губернатором (хякимом) Ахалского велаята."Молодым — везде у нас дорога": в Туркменистане проходят досрочные выборы >>Процесс транзита власти в республики запустили события в соседнем Казахстане, считает завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.Эксперты, опрошенные Sputnik, пояснили, что закрытый характер политического режима не дает возможность получить ясную картину происходящего в стране. Но они предполагают, что в настоящий момент Туркменистан столкнулся с вызовами в сфере экономики, которые определяют решения руководства страны на внешнем контуре.По данным на 2021 год, которые публиковали туркменские СМИ, целый ряд ключевых отраслей экономики государства были серьезно обременены кредитной нагрузкой. В марте 2021 года на совещании с членами правительства сам глава государства подчеркивал необходимость своевременного погашения иностранных кредитов.Эксперты полагают, что в настоящее время долговая нагрузка на экономику страны – серьезный фактор, дестабилизирующий ситуацию.Газовые долги определяют политику"Социально-экономическая ситуация в стране сейчас сложная. Все ресурсы, которые есть, уходят на оплату долгов, в том числе - и за модернизацию газовой отрасли и развитие инфраструктуры. Очень сложно в таких условиях снимать социальное напряжение в обществе. Поэтому можно предположить, что Гурбангулы Бердымухамедов не стал тянуть с транзитом", - говорит Евсеев.По его словам, непонятно, в какой форме нынешний президент оставит контроль над ситуацией в своих руках. Наиболее вероятный вектор внешней политики при новой конфигурации руководства страны – курс на сохранение прежней политики, однако постепенно она будет меняться в пользу сотрудничества со странами ЕАЭС, а в перспективе - и с ОДКБ.Конец политики нейтралитетаК взаимовыгодному сотрудничеству внутри ЕАЭС и ОДКБ Туркменистан подталкивает и ситуация в Афганистане, говорит Евсеев, где осенью прошлого года к власти пришло движение "Талибан"*."Именно приход к власти в Афганистане талибов изменил Туркменистан. Теперь ему крайне сложно оставаться нейтральным. Его вооруженные силы не способны к противостоянию с Афганистаном, так или иначе придется сотрудничать с кем-то, в том числе и с талибами, поэтому ни о каком нейтралитете речь уже не идет", - говорит Владимир Евсеев.Постепенный отход от политики нейтралитета, принципы которой исповедовали в стране со времен руководства Сапармурата Ниязова, наблюдатели отмечают в том, что осенью 2021 года Туркменистан впервые принял участие в саммите Тюркского совета в Стамбуле.А в апреле 2021 года сын президента Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в мероприятиях Евразийского межправительственного совета, которые проходили в Казани под председательством премьер-министра России Михаила Мишустина.Бердымухамедов закроет Врата ада — видео >>"Самоизоляция сейчас, как говорят многие эксперты, становится проблемой для Туркменистана. Китай, и Россия, и США активно работают в этом регионе. Туркменистан становится, так или иначе, субъектом политики других стран. Закрытость уже прямо бьет по экономике страны, поэтому сейчас они активно развивают экономические связи, в том числе, и особенно - с Узбекистаном, и даже с Кыргызстаном налажены взаимовыгодные отношения по экспорту электроэнергии", - говорит кыргызский политолог Денис Бердаков.Он отметил, что страна будет меняться, и это уже не зависит от личности руководителя. Ашхабад-ТашкентСотрудничество Туркменистана с Узбекистаном наблюдатели и эксперты называют ключевым для обеих стран. Узбекистан в этом партнерстве выступает транзитером электроэнергии и одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Туркменистана, если не брать в расчет экспорт газа. В конце 2021 года замглавы узбекского кабинета министров Сардор Умурзаков заявлял, что товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном за последние несколько лет вырос втрое, а за первые восемь месяцев прошлого года увеличился на 25%.По его словам, меняется не только Туркменистан, но и весь регион изнутри, наблюдаются серьезные тенденции для внутренней интеграции. Поэтому отношения будут развиваться, убежден эксперт. Главы Узбекистана и Туркменистана довольны кооперационными процессами >>Он добавил, что сложнее ситуация обстоит с Таджикистаном. Слишком уж разные экономики и низкий платежеспособный спрос в самом Таджикистане. Кроме того, Таджикистан скорее больше завязан на Узбекистан напрямую. Со временем в Туркменистане начнется аккуратная трансформация режима "сверху" и руководство возьмет курс на большую открытость, предполагает Владимир Евсеев."Я бы ставил на медленную трансформацию и изменения сверху. Однако идти она будет поэтапно, и жесткое правление какое-то время будет сохраняться. Более мягкие сценарии также могут толкнуть республику в хаос", - отмечает он.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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узбекистан, выборы, туркменистан, президент, внешняя политика