https://uz.sputniknews.ru/20220312/kak-budut-razvivat-turizm-v-uzbekistane-v-2022-godu-23284583.html

Как будут развивать туризм в Узбекистане в 2022 году

Как будут развивать туризм в Узбекистане в 2022 году

Как решено увеличить объем туристических услуг в десять раз, а число зарубежных туристов довести до 9 млн в год — подробнее о планах Узбекистана читайте в материале.

2022-03-12T19:02+0500

2022-03-12T19:02+0500

2022-03-12T19:02+0500

туризм

узбекистан

туризм

проект

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В правительстве Узбекистана утвердили перечень проектов, ориентированных на развитие инфраструктуры туризма и объектов культурного наследия в 2022 году.В течение этого года намечено наладить инженерно-коммуникационные сети объектов туризма, реставрировать, консервировать и благоустраивать объекты культурного наследия, а также создать культурно-развлекательную инфраструктуру.Планируется выделить крупную сумму на разработку этих проектов. Так, на развитие туристических услуг направят 29,4 млрд сумов, на благоустройство объектов культурного наследия – 117,3 млрд сумов, на поддержку музеев – 43 млрд сумов, учебных заведений по туризму – 73,1 млрд сумов.В соответствии со "Стратегией развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы" количество местных туристов должно увеличиться до 12 миллионов, а зарубежных – до 9 миллионов в рамках реализации программы "Путешествуйте по Узбекистану".В туристических городах страны планируется внедрение инфраструктуры безбарьерного туризма.В Зааминском, Фаришском, Бахмальском районах и Айдар-Арнасайской системе озер будут построены дополнительные туристические зоны.Увеличение объема туристических услуг как минимум в десять раз в последующие пять лет будет осуществляться путем трансформации Самарканда во "Врата туризма".Ранее Узбекистан и Россия договорились еще более активизировать сотрудничество по линии туризма.Специалисты уже разработали совместный план действий по развитию туризма. Он включил в себя около 20 мероприятий, в том числе:Читайте также:Мусульмане России планируют развивать религиозный туризм в Узбекистан >>Зиёрат-туризм: иностранным авиакомпаниям в РУз предоставят скидку до 50% >>

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узбекистан, туризм, проект