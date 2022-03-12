На саммите ШОС в Самарканде рассмотрят 35 документов – МИД Узбекистана

В настоящий момент в состав международной организации, которая была создана в 2001 году, входят Узбекистан, Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Индия и Пакистан.

Готовится к полноценному членству Иран. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема этой страны в организацию.

В числе стран-наблюдателей — Афганистан, Беларусь и Монголия.

Партнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.