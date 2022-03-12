На саммите ШОС в Самарканде рассмотрят 35 документов – МИД Узбекистана
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкФлаги участников заседания Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ/
О том, сколько мероприятий планируется провести в рамках ШОС и какие документы рассмотрят — рассказали в МИД.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Самарканде 15 и 16 сентября в рамках саммита глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) планируется рассмотреть 35 документов. Семь из них уже согласованы на экспертном уровне – об этом заявил заместитель министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов на встрече с национальными координаторами стран-членов ШОС.
В том числе участники рассмотрят проект Самаркандской декларации глав государств.
По словам замглавы МИД Узбекистана, в рамках председательства Узбекистана в ШОС запланировано проведение более 80 мероприятий, из которых 30 – пройдут на министерском уровне.
Председательствующей стороной на рассмотрение государств-членов ШОС внесены предложения по срокам проведения данных мероприятий, а также проекты итоговых документов.
Ранее Норов сообщил, что на саммите ШОС в Самарканде планируется подписать меморандум об обязательствах Ирана по вступлению в эту организацию.
Напомним, в 2021-2022 годах в ШОС председательствует Узбекистан. Очередной саммит организации запланирован на 15-16 сентября этого года в Самарканде.
Какие станы входят в структуру ШОС
В настоящий момент в состав международной организации, которая была создана в 2001 году, входят Узбекистан, Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Индия и Пакистан.
Готовится к полноценному членству Иран. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема этой страны в организацию.
В числе стран-наблюдателей — Афганистан, Беларусь и Монголия.
Партнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.