Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220312/pomoschnik-prezidenta-azerbaydjana-osudil-sanktsii-v-otnoshenii-deyateley-iskusstva-rossii-23285392.html
Помощник президента Азербайджана осудил санкции в отношении деятелей искусства России
Помощник президента Азербайджана осудил санкции в отношении деятелей искусства России
По мнению чиновника из Азербайджана, культуру и язык необходимо отдалить от вопросов, связанных с политическими аспектами.
2022-03-12T18:30+0500
2022-03-12T18:33+0500
специальная военная операция россии в донбассе
азербайджан
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1b/18948221_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_974cc6d88ee314523523700144b0b831.jpg
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках дипломатического форума в Анталье прокомментировал Sputnik введение санкций западными странами в отношении русской культуры и деятелей искусства. Гаджиев заявил, что культуру и искусство необходимо отдалить от вопросов, связанных с политикой.После начала специальной военной операции России на Украине, Киев объявил об уголовном преследовании российских деятелей культуры и искусства, которые поддержали действия Москвы. Так, заочно арестован на Украине российский режиссер Никита Михалков, певца Филиппа Киркорова решено не пускать в эту страну минимум три года, а российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев также внесен в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Читайте также:Истоки российско-украинского конфликта &gt;&gt;Мы думаем что культура, а также язык должны быть вне политики &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1b/18948221_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4ccc4aa0868fa9ba1910fd458b47d0db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
азербайджан, культура

Помощник президента Азербайджана осудил санкции в отношении деятелей искусства России

18:30 12.03.2022 (обновлено: 18:33 12.03.2022)
© CC0 / Unsplash / Jessica RuscelloУчебники
Учебники - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2022
© CC0 / Unsplash / Jessica Ruscello
Подписаться наGoogle news
По мнению чиновника из Азербайджана, культуру и язык необходимо отдалить от вопросов, связанных с политическими аспектами.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках дипломатического форума в Анталье прокомментировал Sputnik введение санкций западными странами в отношении русской культуры и деятелей искусства.
Гаджиев заявил, что культуру и искусство необходимо отдалить от вопросов, связанных с политикой.
Мы думаем что культура, а также язык должны быть вне политики. Это самое главное. Ни в коем случае культура и общечеловеческие вопросы и нормы не должны ассоциироваться с политикой. Этот процесс нужно характеризовать вне политической окраски.
Хикмет Гаджиев
заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана
После начала специальной военной операции России на Украине, Киев объявил об уголовном преследовании российских деятелей культуры и искусства, которые поддержали действия Москвы.
Так, заочно арестован на Украине российский режиссер Никита Михалков, певца Филиппа Киркорова решено не пускать в эту страну минимум три года, а российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев также внесен в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Читайте также:

Истоки российско-украинского конфликта >>
Мы думаем что культура, а также язык должны быть вне политики >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0