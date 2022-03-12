https://uz.sputniknews.ru/20220312/pomoschnik-prezidenta-azerbaydjana-osudil-sanktsii-v-otnoshenii-deyateley-iskusstva-rossii-23285392.html
Помощник президента Азербайджана осудил санкции в отношении деятелей искусства России
Помощник президента Азербайджана осудил санкции в отношении деятелей искусства России
По мнению чиновника из Азербайджана, культуру и язык необходимо отдалить от вопросов, связанных с политическими аспектами.
2022-03-12T18:30+0500
2022-03-12T18:30+0500
2022-03-12T18:33+0500
специальная военная операция россии в донбассе
азербайджан
культура
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках дипломатического форума в Анталье прокомментировал Sputnik введение санкций западными странами в отношении русской культуры и деятелей искусства. Гаджиев заявил, что культуру и искусство необходимо отдалить от вопросов, связанных с политикой.После начала специальной военной операции России на Украине, Киев объявил об уголовном преследовании российских деятелей культуры и искусства, которые поддержали действия Москвы. Так, заочно арестован на Украине российский режиссер Никита Михалков, певца Филиппа Киркорова решено не пускать в эту страну минимум три года, а российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев также внесен в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Читайте также:Истоки российско-украинского конфликта >>Мы думаем что культура, а также язык должны быть вне политики >>
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азербайджан, культура
Помощник президента Азербайджана осудил санкции в отношении деятелей искусства России
18:30 12.03.2022 (обновлено: 18:33 12.03.2022) Подписаться на
По мнению чиновника из Азербайджана, культуру и язык необходимо отдалить от вопросов, связанных с политическими аспектами.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik.
Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках дипломатического форума в Анталье прокомментировал Sputnik
введение санкций западными странами в отношении русской культуры и деятелей искусства.
Гаджиев заявил, что культуру и искусство необходимо отдалить от вопросов, связанных с политикой.
Мы думаем что культура, а также язык должны быть вне политики. Это самое главное. Ни в коем случае культура и общечеловеческие вопросы и нормы не должны ассоциироваться с политикой. Этот процесс нужно характеризовать вне политической окраски.
Хикмет Гаджиев
заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана
После начала специальной военной операции России на Украине, Киев объявил об уголовном преследовании российских деятелей культуры и искусства, которые поддержали действия Москвы.
Так, заочно арестован на Украине российский режиссер Никита Михалков
, певца Филиппа Киркорова решено не пускать в эту страну минимум три года, а российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев также внесен в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.
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