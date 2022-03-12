https://uz.sputniknews.ru/20220312/pomoschnik-prezidenta-azerbaydjana-osudil-sanktsii-v-otnoshenii-deyateley-iskusstva-rossii-23285392.html

Помощник президента Азербайджана осудил санкции в отношении деятелей искусства России

Помощник президента Азербайджана осудил санкции в отношении деятелей искусства России

По мнению чиновника из Азербайджана, культуру и язык необходимо отдалить от вопросов, связанных с политическими аспектами.

2022-03-12T18:30+0500

2022-03-12T18:30+0500

2022-03-12T18:33+0500

специальная военная операция россии в донбассе

азербайджан

культура

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках дипломатического форума в Анталье прокомментировал Sputnik введение санкций западными странами в отношении русской культуры и деятелей искусства. Гаджиев заявил, что культуру и искусство необходимо отдалить от вопросов, связанных с политикой.После начала специальной военной операции России на Украине, Киев объявил об уголовном преследовании российских деятелей культуры и искусства, которые поддержали действия Москвы. Так, заочно арестован на Украине российский режиссер Никита Михалков, певца Филиппа Киркорова решено не пускать в эту страну минимум три года, а российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев также внесен в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Читайте также:Истоки российско-украинского конфликта >>Мы думаем что культура, а также язык должны быть вне политики >>

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азербайджан, культура