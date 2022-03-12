https://uz.sputniknews.ru/20220312/rossiya-vzyala-pod-kontrol-odin-iz-aerodromov-na-ukraine--video-23286310.html
Россия взяла под контроль один из аэродромов на Украине — видео
Россия взяла под контроль один из аэродромов на Украине — видео
Под контроль российских ВС перешел еще один аэродром на Украине. О том, как это произошло рассказали и показали в Минобороны РФ.
2022-03-12T20:31+0500
2022-03-12T20:31+0500
2022-03-12T20:31+0500
видео
украина
аэродром
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Минобороны России опубликовало кадры взятия под контроль одного из аэродромов на территории Украины. В операции участвовали российские десантники. Высадка происходила с вертолетов. Особое внимание они уделили тому, чтобы не причинить вреда мирным жителям и сохранить имущество аэродрома.С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.К настоящему моменту Киев блокирован с запада.Читайте также:Украина осталась без военных аэродромов в Луцке и Ивано-Франковске - Минобороны РФ >>На Украине идет гражданская война между русскими и антирусскими >>
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украина, аэродром, видео
Россия взяла под контроль один из аэродромов на Украине — видео
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Под контроль российских ВС перешел еще один аэродром на Украине. О том, как это произошло рассказали и показали в Минобороны РФ.
Минобороны России опубликовало кадры взятия под контроль одного из аэродромов на территории Украины. В операции участвовали российские десантники. Высадка происходила с вертолетов.
Особое внимание они уделили тому, чтобы не причинить вреда мирным жителям и сохранить имущество аэродрома.
С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
К настоящему моменту Киев блокирован с запада.
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