https://uz.sputniknews.ru/20220312/sdelano-v-uzbekistane-kak-mestnyy-tekstil-zavoevyvaet-rynki-23273761.html

Сделано в Узбекистане: как местный текстиль завоевывает рынки

Сделано в Узбекистане: как местный текстиль завоевывает рынки

Текстильная продукция из Узбекистана пользуется высоким спросом не только в России, но и в других странах. Как развивается производство тканей и готового текстиля в стране - в инфографике от Sputnik.

2022-03-12T09:33+0500

2022-03-12T09:33+0500

2022-03-12T09:34+0500

инфографика

текстиль

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0b/23273608_308:0:2093:1004_1920x0_80_0_0_d27c9f4a781a8759d641b5a2255b8252.png

По данным Государственного комитета по статистике, Россия является главным покупателем текстильной продукции Узбекистана. Только в январе этого года российские компании закупили у республики текстиль на сумму $39,4 млн.При этом общая сумма экспорта узбекистанского текстиля в 26 стран за январь составила $72,3 млн — то есть 54,5% из этого объема приходится на российских потребителей.Как стало известно 3 марта, на совещании по социально-экономическому развитию отраслей под председательством президента Шавката Мирзиёева, с начала года экспорт текстиля увеличился в 1,3 раза.Узбекистан уделяет большое внимание развитию текстильной промышленности — в прошлом году власти вложили в производство текстиля порядка $1,1 млрд, или 5,2% от общего объема инвестиций в основной капитал по республике.В 2021 году текстильную продукцию по стране производили 5 342 предприятия. Больше всего предприятий представлено в Ташкенте — 828. Пошивом текстиля активно занимается и Ферганская область — 817 предприятий.Замыкает тройку регионов-лидеров по производству текстиля Андижанская область — 578 предприятий.Wildberries заработал в Узбекистане: как от этого выиграет местный бизнес? >>

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

текстиль, узбекистан, инфографика