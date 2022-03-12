https://uz.sputniknews.ru/20220312/skolko-grajdan-uzbekistana-vernulis-domoy-s-ukrainy-dannye-mid-23281127.html

Сколько граждан Узбекистана вернулись домой с Украины: данные МИД

Сколько граждан Узбекистана вернулись домой с Украины: данные МИД

Узбекистанцы продолжают эвакуироваться с территории Украины. Сколько человек было вывезено накануне — читайте в материале.

2022-03-12T14:28+0500

2022-03-12T14:28+0500

2022-03-12T14:28+0500

специальная военная операция россии в донбассе

узбекистан

украина

мид узбекистана

эвакуация

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов озвучил новые данные по эвакуируемым с Украины узбекистанцам. Накануне 254 человека вернулись на родину через Польшу. Среди них дети и младенцы.Всего же с 28 февраля по 10 марта было осуществлено 25 вывозных авиарейсов. Из зоны боевых действий возвращены 5 634 соотечественника. В основном эвакуацию проводится через Польшу.Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Читайте также:Видео: Россия не пойдет на уступки и достигнет своих целей — мнение эксперта >>Сколько узбекистанцев эвакуировали на родину: новые данные МИД >>

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узбекистан, украина, мид узбекистана, эвакуация