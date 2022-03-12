https://uz.sputniknews.ru/20220312/statistika-covid-19--v-bolshinstvo-regionov-bez-novyx-sluchaev-23282539.html

Статистика COVID-19: в большинство регионов без новых случаев

Статистика COVID-19: в большинство регионов без новых случаев

Больше 10 новых случаев зарегистрировано только в Ташкентской области и в столице.

2022-03-12T16:29+0500

2022-03-12T16:29+0500

2022-03-12T16:29+0500

общество

коронавирус covid-19

статистика

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ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. В Узбекистане за сутки зарегистрировано 40 новых случаев заражения COVID-19.По данным Минздрава, новые пациенты появились лишь в пяти регионах республики: по два пациента в Андижанской и Наманганской областях, 6 – в Самаркандской, 11 в Ташкентской. Самое большое число зараженных традиционно отмечено в Ташкенте – 19 человек.Таким образом, общее количество больных коронавирусной инфекцией в стране составило 237 169 человек.Выздоровел 91 житель страны, и процент выздоровления составил 98%.Два человека заболели пневмонией. За минувшие сутки в Узбекистане не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса.В республике массовая прививочная кампания стартовала 1 апреля 2021 года. В настоящее время для граждан доступны несколько вакцин:C 17 ноября прошлого года в Узбекистане разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.Читайте также: Россия сняла ограничения на полеты в Узбекистан, введенные из-за COVID-19

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коронавирус covid-19, статистика