https://uz.sputniknews.ru/20220312/vpervye-za-dva-goda-na-simferopolskom-vodoxranilische-nachalis-sbrosy-vody--video-23286991.html

Впервые за два года: на Симферопольском водохранилище начались сбросы воды – видео

Впервые за два года: на Симферопольском водохранилище начались сбросы воды – видео

Самое большое водохранилище для снабжения Симферополя – Симферопольское с полным объемом 36 миллионов кубометров заполнено более чем на 90%.

2022-03-12T21:32+0500

2022-03-12T21:32+0500

2022-03-12T21:32+0500

видео

вода

крым

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Сбросы воды вниз по течению рек начаты на Симферопольском водохранилище и производятся на других водохранилищах для снабжения столицы Крыма из-за их наполнения и продолжающихся притоков. Об этом РИА Новости сообщили в правительстве региона. Самое большое водохранилище для снабжения Симферополя – Симферопольское с полным объемом 36 миллионов кубометров заполнено более чем на 90%. Так как притоки воды по реке Салгир продолжаются, часть воды превентивно сбрасывается вниз по течению реки, которая протекает через столицу Крыма, сообщили в правительстве.Аналогичные меры принимаются еще на двух водоемах для снабжения водой города: на Партизанском водохранилище на реке Альма (34 миллиона кубометров) и на Аянском (около 4 миллионов кубометров). Все три водохранилища – естественного стока.Читайте также:Итоги третьего раунда: о чем договорились Россия и Украина — видео >>Россия объявила "режим тишины" для эвакуации людей из пяти городов Украины >>

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