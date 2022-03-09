https://uz.sputniknews.ru/20220309/rossiya-obyavila-rejim-tishiny-dlya-evakuatsii-lyudey-iz-pyati-gorodov-ukrainy-23210979.html

Россия объявила "режим тишины" для эвакуации людей из пяти городов Украины

Россия объявила "режим тишины" для эвакуации людей из пяти городов Украины

Главное о самом важном событии среды — в материале.

2022-03-09T08:59+0500

2022-03-09T08:59+0500

2022-03-09T08:59+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

москва

киев

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Россия в среду с 10.00 по московскому времени объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры для населения Украины по нескольким маршрутам. Об этом сообщает штаб по гуманитарному реагированию.Решение, как отмечается, было принято, несмотря на постоянные срывы Киевом мероприятий по открытию гуманитарных коридоров. Российская сторона руководствовалась ухудшением ситуации из-за беспредела со стороны националистов.Москва готова обеспечить гуманитарные коридоры из Киева и прилегающих населенных пунктов в Россию через территорию Белоруссии в Гомель, из города Сумы — в Полтаву и Белгород, из Харькова — в Белгород, во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск.Из Мариуполя — В Ростов-на-Дону через Новоазовск и Таганрог, в Запорожье.Специальная военная операция России на Украине длится уже четырнадцатый день.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:

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украина, москва, киев