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Мечты сбываются: для женщин запустили социальные полеты в исторические города — видео
Мечты сбываются: для женщин запустили социальные полеты в исторические города — видео
Uzbekistan Airways запускает социальные полеты для малообеспеченных женщин.
2022-03-13T19:50+0500
2022-03-13T19:50+0500
2022-03-13T19:50+0500
туризм
женщины
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полеты
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways создала новый социальный проект "Илк парвозим" ("Мой первый полет").Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.Идея данного проекта заключается в том, чтобы претворить в жизнь мечту женщин, которые входят в "Железную тетрадь", говорится в пресс-релизе. В компании отметили, что благодаря программе социальных полетов, малообеспеченные представительницы прекрасного пола смогут полететь в Самарканд, Бухару, Ургенч и другие известные исторические города Узбекистана.Проект позволит женщинам забыть о повседневных жизненных проблемах и поможет уделить время на реализацию своей заветной мечты, добавили в Uzbekistan Airways.Читайте также:Сколько граждан Узбекистана вернулось домой с Украины: данные МИДРоссия сняла ограничения на полеты в Узбекистан, введенные из-за COVID
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женщины, uzairways, полеты
Мечты сбываются: для женщин запустили социальные полеты в исторические города — видео
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Uzbekistan Airways запускает социальные полеты для малообеспеченных женщин.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways создала новый социальный проект "Илк парвозим" ("Мой первый полет").
Об этом сообщили
в пресс-службе авиаперевозчика.
Идея данного проекта заключается в том, чтобы претворить в жизнь мечту женщин, которые входят в "Железную тетрадь", говорится в пресс-релизе.
В компании отметили, что благодаря программе социальных полетов, малообеспеченные представительницы прекрасного пола смогут полететь в Самарканд, Бухару, Ургенч и другие известные исторические города Узбекистана.
Проект позволит женщинам забыть о повседневных жизненных проблемах и поможет уделить время на реализацию своей заветной мечты, добавили в Uzbekistan Airways.