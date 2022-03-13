https://uz.sputniknews.ru/20220313/mechty-sbyvayutsya-dlya-jenschin-zapustili-sotsialnye-polety-v-istoricheskie-goroda--video-23300286.html

Мечты сбываются: для женщин запустили социальные полеты в исторические города — видео

Мечты сбываются: для женщин запустили социальные полеты в исторические города — видео

Uzbekistan Airways запускает социальные полеты для малообеспеченных женщин.

2022-03-13T19:50+0500

2022-03-13T19:50+0500

2022-03-13T19:50+0500

туризм

женщины

uzairways

полеты

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways создала новый социальный проект "Илк парвозим" ("Мой первый полет").Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.Идея данного проекта заключается в том, чтобы претворить в жизнь мечту женщин, которые входят в "Железную тетрадь", говорится в пресс-релизе. В компании отметили, что благодаря программе социальных полетов, малообеспеченные представительницы прекрасного пола смогут полететь в Самарканд, Бухару, Ургенч и другие известные исторические города Узбекистана.Проект позволит женщинам забыть о повседневных жизненных проблемах и поможет уделить время на реализацию своей заветной мечты, добавили в Uzbekistan Airways.Читайте также:Сколько граждан Узбекистана вернулось домой с Украины: данные МИДРоссия сняла ограничения на полеты в Узбекистан, введенные из-за COVID

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женщины, uzairways, полеты