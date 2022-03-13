https://uz.sputniknews.ru/20220313/minvuz-vystupil-protiv-preobrazovaniya-samarkandskogo-filiala-tgeu-23301028.html

Минвуз выступил против преобразования Самаркандского филиала ТГЭУ

Минвуз выступил против преобразования Самаркандского филиала ТГЭУ

Про общественное обсуждение о создании нового института в Узбекистане читайте в материале.

2022-03-13T21:26+0500

2022-03-13T21:26+0500

2022-03-13T21:26+0500

общество

узбекистан

институт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/971/48/9714800_0:0:1980:1114_1920x0_80_0_0_f43ca22a319ea54a448e0e76c468b05f.jpg

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Узбекистане началось общественное обсуждение выставленного проекта постановления президента "О коренном совершенствовании подготовки кадров в области ветеринарии и животноводства".На базе Самаркандского филиала Ташкентского государственного экономического университета предлагают создать Самаркандский институт ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии. Проект документа разработал Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства.Министерство высшего и среднего специального образования выступило с официальным заявлением о том, что не поддерживает данное предложение проекта.В частности, Минвуз выразил свое не согласие и предложил оставить без изменений Самаркандский филиал Ташкентского государственного экономического университета.Ташкентский государственный экономический университет (ТГЭУ)— один из крупнейших экономических вузов в Узбекистан и в Центральной Азии.Читайте также:Не только центр, но и регионы: какие российские вузы выбирают узбекистанцыПрезидент: "Кто из губернаторов или ректоров трудоустраивал студентов?"

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, институт