https://uz.sputniknews.ru/20220313/minvuz-vystupil-protiv-preobrazovaniya-samarkandskogo-filiala-tgeu-23301028.html
Минвуз выступил против преобразования Самаркандского филиала ТГЭУ
Минвуз выступил против преобразования Самаркандского филиала ТГЭУ
Про общественное обсуждение о создании нового института в Узбекистане читайте в материале.
2022-03-13T21:26+0500
2022-03-13T21:26+0500
2022-03-13T21:26+0500
общество
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институт
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Узбекистане началось общественное обсуждение выставленного проекта постановления президента "О коренном совершенствовании подготовки кадров в области ветеринарии и животноводства".На базе Самаркандского филиала Ташкентского государственного экономического университета предлагают создать Самаркандский институт ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии. Проект документа разработал Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства.Министерство высшего и среднего специального образования выступило с официальным заявлением о том, что не поддерживает данное предложение проекта.В частности, Минвуз выразил свое не согласие и предложил оставить без изменений Самаркандский филиал Ташкентского государственного экономического университета.Ташкентский государственный экономический университет (ТГЭУ)— один из крупнейших экономических вузов в Узбекистан и в Центральной Азии.Читайте также:Не только центр, но и регионы: какие российские вузы выбирают узбекистанцыПрезидент: "Кто из губернаторов или ректоров трудоустраивал студентов?"
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узбекистан, институт
Минвуз выступил против преобразования Самаркандского филиала ТГЭУ
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Про общественное обсуждение о создании нового института в Узбекистане читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Узбекистане началось общественное обсуждение выставленного проекта постановления президента "О коренном совершенствовании подготовки кадров в области ветеринарии и животноводства".
На базе Самаркандского филиала Ташкентского государственного экономического университета предлагают создать Самаркандский институт ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии.
Проект документа разработал Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства.
Министерство высшего и среднего специального образования выступило с официальным заявлением о том, что не поддерживает данное предложение проекта.
В частности, Минвуз выразил свое не согласие и предложил оставить без изменений Самаркандский филиал Ташкентского государственного экономического университета.
Ташкентский государственный экономический университет (ТГЭУ)— один из крупнейших экономических вузов в Узбекистан и в Центральной Азии.