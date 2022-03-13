https://uz.sputniknews.ru/20220313/retsept-iz-detstva-na-novyy-lad-kak-prigotovit-neobychnuyu-shokoladnuyu-kolbasu-21744714.html
Простой рецепт приготовления шоколадной колбасы
Простой рецепт приготовления шоколадной колбасы
Элементарный и вкусный десерт с нотками шоколада, который перенесет вас в детство и вернет самые беззаботные воспоминания.
2022-03-13T09:00+0500
2022-03-13T09:00+0500
2022-03-12T21:36+0500
это интересно
рецепт
десерт
шоколад
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Те, кто родился в СССР и в начале 1990-х, наверняка помнят это простое, но в то же время невероятно вкусное лакомство. Рецепт от кулинарного блогера I Will Not Eat Oysters вряд ли похож на оригинал, но точно понравится всем своей необычной интерпретацией. А еще его легко приготовить в выходной день, считают наши коллеги из Sputnik Беларусь.Сливочная текстура сгущенки и насыщенный вкус темного шоколада создадут приятную основу, а популярное печенье Oreo, соленые крендельки и крекеры подарят десерту яркий вкус и необычную, хрустящую текстуру.У вас уже текут слюнки? Тогда пора бежать на кухню и поскорее готовить шоколадную колбасу — любимый десерт в новом исполнении.Ингредиенты:Приготовление:Приятного аппетита!Читайте также: Видео: простой рецепт вкусного ананасового пирога >>Как приготовить легкий и полезный оливье >>
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рецепт, десерт, шоколад
Простой рецепт приготовления шоколадной колбасы
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Элементарный и вкусный десерт с нотками шоколада, который перенесет вас в детство и вернет самые беззаботные воспоминания.
Те, кто родился в СССР и в начале 1990-х, наверняка помнят это простое, но в то же время невероятно вкусное лакомство. Рецепт от кулинарного блогера I Will Not Eat Oysters вряд ли похож на оригинал, но точно понравится всем своей необычной интерпретацией. А еще его легко приготовить в выходной день, считают наши коллеги из Sputnik Беларусь.
Сливочная текстура сгущенки и насыщенный вкус темного шоколада создадут приятную основу, а популярное печенье Oreo, соленые крендельки и крекеры подарят десерту яркий вкус и необычную, хрустящую текстуру.
У вас уже текут слюнки? Тогда пора бежать на кухню и поскорее готовить шоколадную колбасу — любимый десерт в новом исполнении.
темный или горький шоколад (не менее 68% какао) — 200 г;
сгущенное молоко — 150 г;
сливочное масло — 3 ст. л.;
печенье Oreo —10 шт. (крупно нарезать);
соленые крендельки — 20 г (крупно нарезать);
крекеры 25 г (крупно нарезать);
сахарная пудра (для посылки).
1.
Растапливаем шоколад, сгущенку и масло на водяной бане. Не забываем помешивать. Приправляем щепоткой соли и еще раз перемешиваем.
2.
Шоколад растоплен, добавляем нарезанное печенье, крекеры и крендельки и аккуратно перемешиваем.
3.
Перемещаем полученную массу на пищевую пленку и формируем колбасу. Плотно заворачиваем и отправляем в холодильник не меньше чем на 3 часа.
4.
Разворачиваем колбасу, посыпаем сахарной пудрой и идем пить чай. И помним, что срок годности десерта (в холоде) — не более 5 дней.
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