https://uz.sputniknews.ru/20220313/retsept-iz-detstva-na-novyy-lad-kak-prigotovit-neobychnuyu-shokoladnuyu-kolbasu-21744714.html

Простой рецепт приготовления шоколадной колбасы

Простой рецепт приготовления шоколадной колбасы

Элементарный и вкусный десерт с нотками шоколада, который перенесет вас в детство и вернет самые беззаботные воспоминания.

2022-03-13T09:00+0500

2022-03-13T09:00+0500

2022-03-12T21:36+0500

это интересно

рецепт

десерт

шоколад

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Те, кто родился в СССР и в начале 1990-х, наверняка помнят это простое, но в то же время невероятно вкусное лакомство. Рецепт от кулинарного блогера I Will Not Eat Oysters вряд ли похож на оригинал, но точно понравится всем своей необычной интерпретацией. А еще его легко приготовить в выходной день, считают наши коллеги из Sputnik Беларусь.Сливочная текстура сгущенки и насыщенный вкус темного шоколада создадут приятную основу, а популярное печенье Oreo, соленые крендельки и крекеры подарят десерту яркий вкус и необычную, хрустящую текстуру.У вас уже текут слюнки? Тогда пора бежать на кухню и поскорее готовить шоколадную колбасу — любимый десерт в новом исполнении.Ингредиенты:Приготовление:Приятного аппетита!Читайте также: Видео: простой рецепт вкусного ананасового пирога >>Как приготовить легкий и полезный оливье >>

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рецепт, десерт, шоколад