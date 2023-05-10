https://uz.sputniknews.ru/20230510/retsept-iz-detstva-na-novyy-lad-kak-prigotovit-neobychnuyu-shokoladnuyu-kolbasu-21744714.html
Простой рецепт приготовления шоколадной колбасы
Простой рецепт приготовления шоколадной колбасы
Элементарный и вкусный десерт с нотками шоколада, который перенесет вас в детство и вернет самые беззаботные воспоминания.
2023-05-10T07:00+0500
2023-05-10T07:00+0500
2023-05-10T07:00+0500
это интересно
рецепт
десерт
шоколад
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Те, кто родился в СССР и в начале 1990-х, наверняка помнят это простое, но в то же время невероятно вкусное лакомство. Рецепт от кулинарного блогера I Will Not Eat Oysters вряд ли похож на оригинал, но точно понравится всем своей необычной интерпретацией. А еще его легко приготовить в выходной день, считают наши коллеги из Sputnik Беларусь.Сливочная текстура сгущенки и насыщенный вкус темного шоколада создадут приятную основу, а популярное печенье Oreo, соленые крендельки и крекеры подарят десерту яркий вкус и необычную, хрустящую текстуру.У вас уже текут слюнки? Тогда пора бежать на кухню и поскорее готовить шоколадную колбасу — любимый десерт в новом исполнении.Ингредиенты:Приготовление:Приятного аппетита!Читайте также: Видео: простой рецепт вкусного ананасового пирога >>Как приготовить легкий и полезный оливье >>
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шоколадная колбаса рецепт простой легкий печенье oreo орео шоколад сгущенка как приготовить как сделать
шоколадная колбаса рецепт простой легкий печенье oreo орео шоколад сгущенка как приготовить как сделать
Простой рецепт приготовления шоколадной колбасы
Элементарный и вкусный десерт с нотками шоколада, который перенесет вас в детство и вернет самые беззаботные воспоминания.
Те, кто родился в СССР и в начале 1990-х, наверняка помнят это простое, но в то же время невероятно вкусное лакомство. Рецепт от кулинарного блогера I Will Not Eat Oysters вряд ли похож на оригинал, но точно понравится всем своей необычной интерпретацией. А еще его легко приготовить в выходной день, считают наши коллеги из Sputnik Беларусь.
Сливочная текстура сгущенки и насыщенный вкус темного шоколада создадут приятную основу, а популярное печенье Oreo, соленые крендельки и крекеры подарят десерту яркий вкус и необычную, хрустящую текстуру.
У вас уже текут слюнки? Тогда пора бежать на кухню и поскорее готовить шоколадную колбасу — любимый десерт в новом исполнении.
темный или горький шоколад (не менее 68% какао) — 200 г;
сгущенное молоко — 150 г;
сливочное масло — 3 ст. л.;
печенье Oreo —10 шт. (крупно нарезать);
соленые крендельки — 20 г (крупно нарезать);
крекеры 25 г (крупно нарезать);
сахарная пудра (для посылки).
1.
Растапливаем шоколад, сгущенку и масло на водяной бане. Не забываем помешивать. Приправляем щепоткой соли и еще раз перемешиваем.
2.
Шоколад растоплен, добавляем нарезанное печенье, крекеры и крендельки и аккуратно перемешиваем.
3.
Перемещаем полученную массу на пищевую пленку и формируем колбасу. Плотно заворачиваем и отправляем в холодильник не меньше чем на 3 часа.
4.
Разворачиваем колбасу, посыпаем сахарной пудрой и идем пить чай. И помним, что срок годности десерта (в холоде) — не более 5 дней.
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