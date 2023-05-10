Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20230510/retsept-iz-detstva-na-novyy-lad-kak-prigotovit-neobychnuyu-shokoladnuyu-kolbasu-21744714.html
Простой рецепт приготовления шоколадной колбасы
Простой рецепт приготовления шоколадной колбасы
Элементарный и вкусный десерт с нотками шоколада, который перенесет вас в детство и вернет самые беззаботные воспоминания.
2023-05-10T07:00+0500
2023-05-10T07:00+0500
это интересно
рецепт
десерт
шоколад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/0a/21744642_465:513:2821:1838_1920x0_80_0_0_59e7f112bdcedf2d1978b626d5d55fc6.jpg
Те, кто родился в СССР и в начале 1990-х, наверняка помнят это простое, но в то же время невероятно вкусное лакомство. Рецепт от кулинарного блогера I Will Not Eat Oysters вряд ли похож на оригинал, но точно понравится всем своей необычной интерпретацией. А еще его легко приготовить в выходной день, считают наши коллеги из Sputnik Беларусь.Сливочная текстура сгущенки и насыщенный вкус темного шоколада создадут приятную основу, а популярное печенье Oreo, соленые крендельки и крекеры подарят десерту яркий вкус и необычную, хрустящую текстуру.У вас уже текут слюнки? Тогда пора бежать на кухню и поскорее готовить шоколадную колбасу — любимый десерт в новом исполнении.Ингредиенты:Приготовление:Приятного аппетита!Читайте также: Видео: простой рецепт вкусного ананасового пирога &gt;&gt;Как приготовить легкий и полезный оливье &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/0a/21744642_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9d957275fdf7e3c8938fee4f3ce62d88.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шоколадная колбаса рецепт простой легкий печенье oreo орео шоколад сгущенка как приготовить как сделать
шоколадная колбаса рецепт простой легкий печенье oreo орео шоколад сгущенка как приготовить как сделать

Простой рецепт приготовления шоколадной колбасы

07:00 10.05.2023
© Unsplash / Taras ChernusПеченье
Печенье - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2023
© Unsplash / Taras Chernus
Подписаться на
НовостиTelegram
Элементарный и вкусный десерт с нотками шоколада, который перенесет вас в детство и вернет самые беззаботные воспоминания.
Те, кто родился в СССР и в начале 1990-х, наверняка помнят это простое, но в то же время невероятно вкусное лакомство. Рецепт от кулинарного блогера I Will Not Eat Oysters вряд ли похож на оригинал, но точно понравится всем своей необычной интерпретацией. А еще его легко приготовить в выходной день, считают наши коллеги из Sputnik Беларусь.
Сливочная текстура сгущенки и насыщенный вкус темного шоколада создадут приятную основу, а популярное печенье Oreo, соленые крендельки и крекеры подарят десерту яркий вкус и необычную, хрустящую текстуру.
У вас уже текут слюнки? Тогда пора бежать на кухню и поскорее готовить шоколадную колбасу — любимый десерт в новом исполнении.
Ингредиенты:
темный или горький шоколад (не менее 68% какао) — 200 г;
сгущенное молоко — 150 г;
сливочное масло — 3 ст. л.;
щепотка соли;
печенье Oreo —10 шт. (крупно нарезать);
соленые крендельки — 20 г (крупно нарезать);
крекеры 25 г (крупно нарезать);
сахарная пудра (для посылки).
Приготовление:
1.
Растапливаем шоколад, сгущенку и масло на водяной бане. Не забываем помешивать. Приправляем щепоткой соли и еще раз перемешиваем.
2.
Шоколад растоплен, добавляем нарезанное печенье, крекеры и крендельки и аккуратно перемешиваем.
3.
Перемещаем полученную массу на пищевую пленку и формируем колбасу. Плотно заворачиваем и отправляем в холодильник не меньше чем на 3 часа.
4.
Разворачиваем колбасу, посыпаем сахарной пудрой и идем пить чай. И помним, что срок годности десерта (в холоде) — не более 5 дней.
Приятного аппетита!

Читайте также:

Видео: простой рецепт вкусного ананасового пирога >>
Как приготовить легкий и полезный оливье >>
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0