https://uz.sputniknews.ru/20220313/svadebnyy-bum-skolko-par-pojenilis-v-uzbekistane--23298767.html

Свадебный бум: сколько пар поженились в Узбекистане

Свадебный бум: сколько пар поженились в Узбекистане

О количестве заключенных браков в республике в феврале читайте в материале.

2022-03-13T18:53+0500

2022-03-13T18:53+0500

2022-03-13T18:53+0500

общество

узбекистан

брак

республика

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Узбекистане наибольшее количество брачных союзов зарегистрировали в феврале в Самаркандской области. Об этом заявили в пресс-службе Госкомстата.По предварительным данным ведомства, всего в феврале 2022 года в стране поженились 17 824 пары.Это на 1478 больше, чем в феврале прошлого года.В комитете также представили статистику зарегистрированных браков по регионам:Ранее государственный комитет статистики опубликовал данные о количестве молодоженов в 2021 году. Из документа следует, что с января по ноябрь провели 276,9 тысячи бракосочетаний.Читайте также:Представительницы этих знаков зодиака выйдут замуж в год Тигра-2022 — гороскопМолодоженов обязали исполнять первый танец под песню Бердымухамедова

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узбекистан, брак, республика