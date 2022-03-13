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https://uz.sputniknews.ru/20220313/svadebnyy-bum-skolko-par-pojenilis-v-uzbekistane--23298767.html
Свадебный бум: сколько пар поженились в Узбекистане
Свадебный бум: сколько пар поженились в Узбекистане
О количестве заключенных браков в республике в феврале читайте в материале.
2022-03-13T18:53+0500
2022-03-13T18:53+0500
общество
узбекистан
брак
республика
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Узбекистане наибольшее количество брачных союзов зарегистрировали в феврале в Самаркандской области. Об этом заявили в пресс-службе Госкомстата.По предварительным данным ведомства, всего в феврале 2022 года в стране поженились 17 824 пары.Это на 1478 больше, чем в феврале прошлого года.В комитете также представили статистику зарегистрированных браков по регионам:Ранее государственный комитет статистики опубликовал данные о количестве молодоженов в 2021 году. Из документа следует, что с января по ноябрь провели 276,9 тысячи бракосочетаний.Читайте также:Представительницы этих знаков зодиака выйдут замуж в год Тигра-2022 — гороскопМолодоженов обязали исполнять первый танец под песню Бердымухамедова
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узбекистан, брак, республика

Свадебный бум: сколько пар поженились в Узбекистане

18:53 13.03.2022
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОбручальные кольца
Обручальные кольца - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2022
© Sputnik / Алексей Куденко
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О количестве заключенных браков в республике в феврале читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Узбекистане наибольшее количество брачных союзов зарегистрировали в феврале в Самаркандской области.
Об этом заявили в пресс-службе Госкомстата.
По предварительным данным ведомства, всего в феврале 2022 года в стране поженились 17 824 пары.
Это на 1478 больше, чем в феврале прошлого года.
В комитете также представили статистику зарегистрированных браков по регионам:
в Каракалпакстане заключили брак 1427 пар;
Андижанская область - 1314;
Бухарская область - 1153;
Джизакская область - 663;
Кашкадарьинская область - 1882;
Навоийская область - 449;
Наманганская область - 1042;
Самаркандская область - 1883;
Сурхандарьинская область - 1558;
Сырдарьинская область – 383;
Ташкентская область - 1424;
Ферганская область - 1538;
Хорезмская область - 1658;
Ташкент - 1450.
Ранее государственный комитет статистики опубликовал данные о количестве молодоженов в 2021 году. Из документа следует, что с января по ноябрь провели 276,9 тысячи бракосочетаний.
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