Свадебный бум: сколько пар поженились в Узбекистане
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О количестве заключенных браков в республике в феврале читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Узбекистане наибольшее количество брачных союзов зарегистрировали в феврале в Самаркандской области.
Об этом заявили в пресс-службе Госкомстата.
По предварительным данным ведомства, всего в феврале 2022 года в стране поженились 17 824 пары.
Это на 1478 больше, чем в феврале прошлого года.
В комитете также представили статистику зарегистрированных браков по регионам:
в Каракалпакстане заключили брак 1427 пар;
Андижанская область - 1314;
Бухарская область - 1153;
Джизакская область - 663;
Кашкадарьинская область - 1882;
Навоийская область - 449;
Наманганская область - 1042;
Самаркандская область - 1883;
Сурхандарьинская область - 1558;
Сырдарьинская область – 383;
Ташкентская область - 1424;
Ферганская область - 1538;
Хорезмская область - 1658;
Ташкент - 1450.
Ранее государственный комитет статистики опубликовал данные о количестве молодоженов в 2021 году. Из документа следует, что с января по ноябрь провели 276,9 тысячи бракосочетаний.
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