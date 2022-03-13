https://uz.sputniknews.ru/20220313/tadjikistan-i-kyrgyzstan-dogovorilis-ne-strelyat-23296052.html
Таджикистан и Кыргызстан договорились не стрелять
Таджикистан и Кыргызстан договорились не стрелять
Военнослужащим Кыргызстана и Таджикистана запретят поддаваться провокациям на границе и обяжут пресекать попытки разжигания конфликтов.
2022-03-13T16:54+0500
2022-03-13T16:54+0500
2022-03-13T16:54+0500
в мире
таджикистан
кыргызстан
военнослужащие
провокации
граница
конфликт
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Пограничники Кыргызстана и Таджикистана не будут применять оружие без законных оснований. Об стороны договорились по итогам встречи на границе.Как сообщает Sputnik Таджикистан, представители двух стран встретились накануне и составили протокол из нескольких пунктов. В частности, военнослужащих ждет разъяснительная работа, им запретят поддаваться провокациям, обяжут пресекать попытки разжигания конфликтов.Страны также будут обмениваться информацией о текущей обстановке на приграничных территориях, а вопросы хозяйственной деятельности жителей на спорных участках рассмотрят руководители областей. Стороны будут развивать добрососедские отношения.В ночь на 11 марта на границе двух стран произошла перестрелка между пограничниками. По данным ГКНБ, на участке дороги Баткен — Исфана в местности Эки-Таш пограничники из Таджикистана стали бросать камни в проезжавшие мимо автомобили. Кыргызские военнослужащие открыли предупредительный огонь в воздух.В это время другой пограничный отряд Таджикистана, служивший в этой местности, открыл огонь по наблюдательной вышке, где находились кыргызские пограничники.Для недопущения дальнейшей эскалации конфликта пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана провели телефонные переговоры, а потом встречу на месте происшествия.Перестрелка между пограничниками с обеих сторон произошла также утром 10 марта.
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таджикистан, кыргызстан, военнослужащие, провокации, граница, конфликт
Таджикистан и Кыргызстан договорились не стрелять
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Военнослужащим Кыргызстана и Таджикистана запретят поддаваться провокациям на границе и обяжут пресекать попытки разжигания конфликтов.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Пограничники Кыргызстана и Таджикистана не будут применять оружие без законных оснований. Об стороны договорились по итогам встречи на границе.
Как сообщает Sputnik Таджикистан
, представители двух стран встретились накануне и составили протокол из нескольких пунктов. В частности, военнослужащих ждет разъяснительная работа, им запретят поддаваться провокациям, обяжут пресекать попытки разжигания конфликтов.
Страны также будут обмениваться информацией о текущей обстановке на приграничных территориях, а вопросы хозяйственной деятельности жителей на спорных участках рассмотрят руководители областей. Стороны будут развивать добрососедские отношения.
В ночь на 11 марта на границе двух стран произошла
перестрелка между пограничниками. По данным ГКНБ, на участке дороги Баткен — Исфана в местности Эки-Таш пограничники из Таджикистана стали бросать камни в проезжавшие мимо автомобили. Кыргызские военнослужащие открыли предупредительный огонь в воздух.
В это время другой пограничный отряд Таджикистана, служивший в этой местности, открыл огонь по наблюдательной вышке, где находились кыргызские пограничники.
Для недопущения дальнейшей эскалации конфликта пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана провели телефонные переговоры, а потом встречу на месте происшествия.
Перестрелка между пограничниками с обеих сторон произошла
также утром 10 марта.