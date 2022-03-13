https://uz.sputniknews.ru/20220313/v-turkmenistane-na-prezidentskix-vyborax-narusheniy-ne-bylo--sng-23289720.html

В Туркменистане на президентских выборах нарушений не было — СНГ

В Туркменистане на президентских выборах нарушений не было — СНГ

Наблюдатели заявили, что выборы прошли в свободной и конкурентной атмосфере.

2022-03-13T14:00+0500

2022-03-13T14:00+0500

2022-03-13T14:00+0500

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Туркменистане на прошедших 12 марта президентских выборах, не обнаружили каких-либо жалоб и нарушений избирательного законодательства. Об этом рассказал глава миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ) Леонид Анфимов, передает РИА Новости."Мы выполняли свои функции свободно и независимо, руководствуясь в своей работе избирательным законодательством Туркменистана, документами, принятыми в рамках Содружества, а также принципами политической нейтральности, невмешательства в ход избирательного процесса и уважения суверенитета государства", — отметил глава миссии.Анфимов пояснил, что миссию наблюдателей от СНГ с 28 февраля 2022 года пригласила центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане для мониторинга мероприятия.По его словам, перед миссией от СНГ стояла задача оценить избирательную кампанию на соответствие национальному законодательству и посодействовать свободным и демократическим выборам. Леонид Анфимов заявил, что миссия наблюдателей от Содружества с этой задачей справилась.Он особо выделил, что по итогам электоральной кампании Центризбирком Туркменистана, Генеральная прокуратура и Верховный суд Туркменистана не получали обращений и заявлений, касающихся избирательного процесса."По информации МВД Туркменистана, правонарушений, связанных с избирательной кампанией, не зафиксировано. В штаб миссии также не поступали жалобы и заявления, связанные с нарушениями законодательства о выборах", — заключил первый заместитель председателя исполкома-исполнительного секретаря СНГ на брифинге по итогам мониторинга выборов президента Туркменистана.Голосование на досрочных выборах президента Туркменистана состоялось в субботу. На этот пост претендуют девять кандидатов, выдвинутых тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и инициативными группами граждан. Согласно избирательному кодексу станы, Центризбирком не позднее чем на седьмой день после выборов подводит их итоги, составляет протокол и оглашает результаты выборов. Главой государства объявят кандидата, получившего на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Президента Туркменистана выбирают на семь лет. Он вступает в должность с момента принесения им присяги. Инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.Читайте также:Бердымухамедов проголосовал на выборах главы ТуркменистанаЧто сулят Узбекистану президентские выборы в Туркменистане

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туркменистан, снг, выборы президента