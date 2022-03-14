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Китай потребовал от США отчитаться по биолабораториям на Украине
Китай потребовал от США отчитаться по биолабораториям на Украине
Американцам придется отчитаться за свои действия.
2022-03-14T14:30+0500
2022-03-14T15:12+0500
в мире
китай
сша
украина
биолаборатории
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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. США должны подробно объяснить деятельность своих биологических лабораторий за границей, в частности, на украинской территории.Об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает РИА Новости.По словам дипломата, деятельность биологических лабораторий на территории Украины, финансируемых США, вызывает опасение у всего мирового сообщества. Представитель министерства подчеркнул, что в связи с недавно опубликованными документами, десятки военно-биологических лабораторий на территории Украины действуют по прямым заказам министерства обороны США.Ранее Министерство обороны России опубликовало документы, в которых содержится информация о том, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине. В них проводили эксперименты американской военно-биологической программы, в том числе, с возбудителями чумы и сибирской язвы.На территории Украины создали более 30 биологических лабораторий, которые функционировали в интересах Пентагона, сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, все необходимое для продолжения военно-биологической программы США уже вывезли из Украины после начала российской специальной военной операции.Россия планирует провести консультации в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) из-за военной биологической деятельности США на Украине, говорила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.Читайте также:США перестали отрицать, что на Украине работают их биолабораторииВзрывы, запреты, биолаборатории: главные новости об Украине
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китай, сша, украина, биолаборатории

Китай потребовал от США отчитаться по биолабораториям на Украине

14:30 14.03.2022 (обновлено: 15:12 14.03.2022)
© pixabay.com/webandiБиологическая опасность
Биологическая опасность - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2022
© pixabay.com/webandi
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По заявлению МИД КНР, деятельность военно-биологических лабораторий на Украине вызывает озабоченность у всего мирового сообщества.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. США должны подробно объяснить деятельность своих биологических лабораторий за границей, в частности, на украинской территории.
Об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает РИА Новости.
"Если США хотят доказать искренность своей деятельности, почему бы им не открыть эти биологические лаборатории для независимого исследования международными экспертами?" — поинтересовался Чжао Лицзянь.
По словам дипломата, деятельность биологических лабораторий на территории Украины, финансируемых США, вызывает опасение у всего мирового сообщества.
Представитель министерства подчеркнул, что в связи с недавно опубликованными документами, десятки военно-биологических лабораторий на территории Украины действуют по прямым заказам министерства обороны США.
"На что потратили 200 миллионов долларов? В отношении каких патогенов проводили исследования США? Посольство США на Украине удалило со своего сайта все соответствующие документы, что они пытаются скрыть?" — продолжил спрашивать Чжао Лицзянь.
Ранее Министерство обороны России опубликовало документы, в которых содержится информация о том, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине. В них проводили эксперименты американской военно-биологической программы, в том числе, с возбудителями чумы и сибирской язвы.
На территории Украины создали более 30 биологических лабораторий, которые функционировали в интересах Пентагона, сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, все необходимое для продолжения военно-биологической программы США уже вывезли из Украины после начала российской специальной военной операции.
Россия планирует провести консультации в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) из-за военной биологической деятельности США на Украине, говорила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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