https://uz.sputniknews.ru/20220314/chto-ssha-pytayutsya-skryt--kitay-trebuet-obyasneniy-po-povodu-biolaboratoriy-na-ukraine-23313937.html

Китай потребовал от США отчитаться по биолабораториям на Украине

Китай потребовал от США отчитаться по биолабораториям на Украине

Американцам придется отчитаться за свои действия.

2022-03-14T14:30+0500

2022-03-14T14:30+0500

2022-03-14T15:12+0500

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. США должны подробно объяснить деятельность своих биологических лабораторий за границей, в частности, на украинской территории.Об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает РИА Новости.По словам дипломата, деятельность биологических лабораторий на территории Украины, финансируемых США, вызывает опасение у всего мирового сообщества. Представитель министерства подчеркнул, что в связи с недавно опубликованными документами, десятки военно-биологических лабораторий на территории Украины действуют по прямым заказам министерства обороны США.Ранее Министерство обороны России опубликовало документы, в которых содержится информация о том, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине. В них проводили эксперименты американской военно-биологической программы, в том числе, с возбудителями чумы и сибирской язвы.На территории Украины создали более 30 биологических лабораторий, которые функционировали в интересах Пентагона, сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, все необходимое для продолжения военно-биологической программы США уже вывезли из Украины после начала российской специальной военной операции.Россия планирует провести консультации в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) из-за военной биологической деятельности США на Украине, говорила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.Читайте также:США перестали отрицать, что на Украине работают их биолабораторииВзрывы, запреты, биолаборатории: главные новости об Украине

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китай, сша, украина, биолаборатории