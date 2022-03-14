https://uz.sputniknews.ru/20220314/chto-ssha-pytayutsya-skryt--kitay-trebuet-obyasneniy-po-povodu-biolaboratoriy-na-ukraine-23313937.html
Китай потребовал от США отчитаться по биолабораториям на Украине
Китай потребовал от США отчитаться по биолабораториям на Украине
Американцам придется отчитаться за свои действия.
2022-03-14T14:30+0500
2022-03-14T14:30+0500
2022-03-14T15:12+0500
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биолаборатории
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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. США должны подробно объяснить деятельность своих биологических лабораторий за границей, в частности, на украинской территории.Об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает РИА Новости.По словам дипломата, деятельность биологических лабораторий на территории Украины, финансируемых США, вызывает опасение у всего мирового сообщества. Представитель министерства подчеркнул, что в связи с недавно опубликованными документами, десятки военно-биологических лабораторий на территории Украины действуют по прямым заказам министерства обороны США.Ранее Министерство обороны России опубликовало документы, в которых содержится информация о том, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине. В них проводили эксперименты американской военно-биологической программы, в том числе, с возбудителями чумы и сибирской язвы.На территории Украины создали более 30 биологических лабораторий, которые функционировали в интересах Пентагона, сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, все необходимое для продолжения военно-биологической программы США уже вывезли из Украины после начала российской специальной военной операции.Россия планирует провести консультации в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) из-за военной биологической деятельности США на Украине, говорила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.Читайте также:США перестали отрицать, что на Украине работают их биолабораторииВзрывы, запреты, биолаборатории: главные новости об Украине
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китай, сша, украина, биолаборатории
Китай потребовал от США отчитаться по биолабораториям на Украине
14:30 14.03.2022 (обновлено: 15:12 14.03.2022) Подписаться на
По заявлению МИД КНР, деятельность военно-биологических лабораторий на Украине вызывает озабоченность у всего мирового сообщества.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. США должны подробно объяснить деятельность своих биологических лабораторий за границей, в частности, на украинской территории.
Об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает РИА Новости
.
"Если США хотят доказать искренность своей деятельности, почему бы им не открыть эти биологические лаборатории для независимого исследования международными экспертами?" — поинтересовался Чжао Лицзянь.
По словам дипломата, деятельность биологических лабораторий на территории Украины, финансируемых США, вызывает опасение у всего мирового сообщества.
Представитель министерства подчеркнул, что в связи с недавно опубликованными документами, десятки военно-биологических лабораторий на территории Украины действуют по прямым заказам министерства обороны США.
"На что потратили 200 миллионов долларов? В отношении каких патогенов проводили исследования США? Посольство США на Украине удалило со своего сайта все соответствующие документы, что они пытаются скрыть?" — продолжил спрашивать Чжао Лицзянь.
Ранее Министерство обороны России опубликовало документы, в которых содержится информация о том, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине. В них проводили эксперименты американской военно-биологической программы, в том числе, с возбудителями чумы и сибирской язвы.
На территории Украины создали более 30 биологических лабораторий, которые функционировали в интересах Пентагона, сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, все необходимое для продолжения военно-биологической программы США уже вывезли из Украины после начала российской специальной военной операции
.
Россия планирует провести консультации в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) из-за военной биологической деятельности США на Украине, говорила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.