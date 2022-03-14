https://uz.sputniknews.ru/20220314/voennye-ukrainy-nanesli-udar-po-donetsku-sredi-pogibshix-mogut-byt-deti-23317473.html

Военные Украины нанесли удар по Донецку: среди погибших могут быть дети

Военные Украины нанесли удар по Донецку: среди погибших могут быть дети

Обломки ракеты упали на оживленную улицу, где находились магазины и жилые дома.

2022-03-14T15:57+0500

2022-03-14T15:57+0500

2022-03-14T15:57+0500

специальная военная операция россии в донбассе

днр

украина

погибшие

дети

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. На одной из оживленных улиц в центре Донецка разорвались обломки ракеты "Точка-У" с кассетным зарядом. Известно о двадцати трех погибших и двадцати шести пострадавших. Данные о жертвах и раненых предварительные: расследование продолжается. Подробности с места трагедии передает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.По словам мэра города Алексея Кулемзина, ракету сбили у Дома правительства. Сообщается также, что при атаке пострадали дети. Власти расценивают удар как теракт: украинские войска использовали ракету для обстрела Донецка в целях геноцида мирных граждан.Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в республике объявят траур после ракетного удара по городу "Точкой-У".Накануне из РСЗО "Град" обстреляли Центральную районную больницу Волновахи. По словам сотрудников медучреждения, это сделали украинские войска при отступлении с позиции. Как утверждается, перед этим они из здания и двора больницы вели огонь по бойцам ДНР, прикрываясь пациентами, как живым щитом. Погибли как минимум шесть человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Читайте также:Российские военные доставили гумпомощь в Киевскую область — видео >>Посольство Узбекистана на Украине переехало во Львов >>

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