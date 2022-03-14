https://uz.sputniknews.ru/20220314/kak-prigotovit-idealnuyu-grechnevuyu-kashu-23302206.html
Как приготовить идеальную гречневую кашу?
Как приготовить идеальную гречневую кашу?
Многие думают, что приготовить гречку – это проще простого. Однако диетолог объяснила, что это не так.
2022-03-14T08:00+0500
2022-03-14T08:00+0500
2022-03-14T08:00+0500
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Проще всего готовить гречневую кашу следующим образом: залить воду в кастрюлю, насыпать крупу и варить на медленном огне до готовности. Но при таком способе приготовления зерна будут слипаться, а полезные свойства теряться. Для того, чтобы блюдо было вкусным и максимально полезным, надо учесть все свойства продукта, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова. По ее словам, готовить идеальную гречневую кашу следует вот таким образом.В гречневой крупе содержится много железа, но оно плохо усваивается организмом. Диетолог сказала, как это исправить."Если мы гречневую кашу перемешиваем с болгарским перцем, помидорами, запиваем апельсиновым соком, то есть добавляем витамин С, тогда железо из гречки начинает усваиваться замечательно. Практически так же, как из мяса", – отметила диетолог.Гречневая каша – это идеальный завтрак, поскольку в ней содержится гораздо меньше калорий, чем, например, в овсянке, но при этом гречка очень хорошо насыщает и заряжает энергией на всю первую половину дня, добавила Анна Белоусова.Читайте также:Простой рецепт приготовления шоколадной колбасыВидео: завтрак для активного дня — нежный кекс по легкому рецепту
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диетолог, продукты
Как приготовить идеальную гречневую кашу?
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Многие думают, что приготовить гречку – это проще простого. Однако диетолог объяснила: чтобы каша получилась вкусной и полезной, надо учитывать все свойства этого продукта.
Проще всего готовить гречневую кашу следующим образом: залить воду в кастрюлю, насыпать крупу и варить на медленном огне до готовности. Но при таком способе приготовления зерна будут слипаться, а полезные свойства теряться.
Для того, чтобы блюдо было вкусным и максимально полезным, надо учесть все свойства продукта, рассказала в интервью радио Sputnik
врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
По ее словам, готовить идеальную гречневую кашу следует вот таким образом.
"Сначала гречку мы бросаем на сухую сковородку и только после того, как пошел гречневый запах, мы ее забрасываем в кастрюлю и варим на тихом огне. И когда вода практически выкипела, мы туда кладем масло, так как полезно сочетание гречки с животными жирами. А дальше то, что сейчас помнят очень немногие, бабушкин рецепт: как только вся вода ушла, берем полотенце, накрываем кастрюлю, ставим под подушку, и пусть она там доходит. Тогда у нас получится то что надо", – уверена Анна Белоусова.
В гречневой крупе содержится много железа, но оно плохо усваивается организмом. Диетолог сказала, как это исправить.
"Если мы гречневую кашу перемешиваем с болгарским перцем, помидорами, запиваем апельсиновым соком, то есть добавляем витамин С, тогда железо из гречки начинает усваиваться замечательно. Практически так же, как из мяса", – отметила диетолог.
Гречневая каша – это идеальный завтрак, поскольку в ней содержится гораздо меньше калорий, чем, например, в овсянке, но при этом гречка очень хорошо насыщает и заряжает энергией на всю первую половину дня, добавила Анна Белоусова.