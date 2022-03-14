https://uz.sputniknews.ru/20220314/kak-prigotovit-idealnuyu-grechnevuyu-kashu-23302206.html

Как приготовить идеальную гречневую кашу?

Как приготовить идеальную гречневую кашу?

Многие думают, что приготовить гречку – это проще простого. Однако диетолог объяснила, что это не так.

2022-03-14T08:00+0500

2022-03-14T08:00+0500

2022-03-14T08:00+0500

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диетолог

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Проще всего готовить гречневую кашу следующим образом: залить воду в кастрюлю, насыпать крупу и варить на медленном огне до готовности. Но при таком способе приготовления зерна будут слипаться, а полезные свойства теряться. Для того, чтобы блюдо было вкусным и максимально полезным, надо учесть все свойства продукта, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова. По ее словам, готовить идеальную гречневую кашу следует вот таким образом.В гречневой крупе содержится много железа, но оно плохо усваивается организмом. Диетолог сказала, как это исправить."Если мы гречневую кашу перемешиваем с болгарским перцем, помидорами, запиваем апельсиновым соком, то есть добавляем витамин С, тогда железо из гречки начинает усваиваться замечательно. Практически так же, как из мяса", – отметила диетолог.Гречневая каша – это идеальный завтрак, поскольку в ней содержится гораздо меньше калорий, чем, например, в овсянке, но при этом гречка очень хорошо насыщает и заряжает энергией на всю первую половину дня, добавила Анна Белоусова.Читайте также:Простой рецепт приготовления шоколадной колбасыВидео: завтрак для активного дня — нежный кекс по легкому рецепту

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