Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220314/kak-realizuetsya-marrakeshskiy-dogovor-v-uzbekistane-23305401.html
Как поддержат незрячих и слабовидящих в Узбекистане
Как поддержат незрячих и слабовидящих в Узбекистане
Что будет сделано для лиц с ограниченными возможностями, читайте в материале.
2022-03-14T10:01+0500
2022-03-14T10:18+0500
общество
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/997/56/9975625_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_2fcebfc04fabd00caeaec6fa9c0035c6.jpg
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В рамках реализации Марракешского соглашения правительство Узбекистана обозначило меры по облегчению доступа слепых и лиц с нарушениями зрения к печатной информации.В частности, власти намерены обеспечить специализированные библиотеки устройствами, улучшающими восприятие материалов.Также слепым и лицам с нарушениями зрения планируют предоставить доступ к сайтам госорганов и других организаций.Агентству информации и массовых коммуникаций совместно с Министерством культуры поручено до конца марта сформировать каталог альтернативных материалов для граждан с ограниченными возможностями. Кроме того, власти проведут полную инвентаризацию имеющихся зданий и сооружений в специальных библиотеках, а также имеющегося фонда альтернативных материалов.Узбекистан присоединился к Марракешскому договору в январе этого года. Сам документ был принят 27 июня 2013-го. Он направлен на облегчение доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями к восприятию печатной информации.Договор предусматривает стандартный набор ограничений и исключений в отношении авторских прав. Например, уполномоченным организациям разрешается воспроизводить, распространять и делать общедоступными уже опубликованные произведения в форматах, доступных для лиц с нарушениями зрения. Причем без согласия на то авторов и без выплаты им гонораров.Таким уполномоченным органом в Узбекистане назначено Агентство информации и массовых коммуникаций. На него же возлагается ответственность за реализацию договора.Читайте также:Помочь незрячим увидеть лазги: как развивается тифлокомментирование в Узбекистане &gt;&gt;"Я просто стал заниматься дайвингом" – три истории людей с ограниченными возможностями &gt;&gt;
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/997/56/9975625_68:0:1133:799_1920x0_80_0_0_3740edad458d47a7ad14bc690decea74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан

Как поддержат незрячих и слабовидящих в Узбекистане

10:01 14.03.2022 (обновлено: 10:18 14.03.2022)
© Sputnik / Павел ЛисицынФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2022
© Sputnik / Павел Лисицын
Подписаться наGoogle news
Что будет сделано для лиц с ограниченными возможностями, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В рамках реализации Марракешского соглашения правительство Узбекистана обозначило меры по облегчению доступа слепых и лиц с нарушениями зрения к печатной информации.
В частности, власти намерены обеспечить специализированные библиотеки устройствами, улучшающими восприятие материалов.
Также слепым и лицам с нарушениями зрения планируют предоставить доступ к сайтам госорганов и других организаций.
Агентству информации и массовых коммуникаций совместно с Министерством культуры поручено до конца марта сформировать каталог альтернативных материалов для граждан с ограниченными возможностями.
Кроме того, власти проведут полную инвентаризацию имеющихся зданий и сооружений в специальных библиотеках, а также имеющегося фонда альтернативных материалов.

В 2023-2025 годах в Узбекистане также появятся 12 современных специальных библиотек для слабовидящих. Для печати литературы со шрифтом Брайля будут закуплены мини-типографии INDEX BOX V5.

Узбекистан присоединился к Марракешскому договору в январе этого года. Сам документ был принят 27 июня 2013-го.
Он направлен на облегчение доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями к восприятию печатной информации.
Договор предусматривает стандартный набор ограничений и исключений в отношении авторских прав. Например, уполномоченным организациям разрешается воспроизводить, распространять и делать общедоступными уже опубликованные произведения в форматах, доступных для лиц с нарушениями зрения. Причем без согласия на то авторов и без выплаты им гонораров.
Таким уполномоченным органом в Узбекистане назначено Агентство информации и массовых коммуникаций. На него же возлагается ответственность за реализацию договора.
Читайте также:
Помочь незрячим увидеть лазги: как развивается тифлокомментирование в Узбекистане >>
"Я просто стал заниматься дайвингом" – три истории людей с ограниченными возможностями >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0