https://uz.sputniknews.ru/20220314/kak-realizuetsya-marrakeshskiy-dogovor-v-uzbekistane-23305401.html

Как поддержат незрячих и слабовидящих в Узбекистане

Как поддержат незрячих и слабовидящих в Узбекистане

Что будет сделано для лиц с ограниченными возможностями, читайте в материале.

2022-03-14T10:01+0500

2022-03-14T10:01+0500

2022-03-14T10:18+0500

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В рамках реализации Марракешского соглашения правительство Узбекистана обозначило меры по облегчению доступа слепых и лиц с нарушениями зрения к печатной информации.В частности, власти намерены обеспечить специализированные библиотеки устройствами, улучшающими восприятие материалов.Также слепым и лицам с нарушениями зрения планируют предоставить доступ к сайтам госорганов и других организаций.Агентству информации и массовых коммуникаций совместно с Министерством культуры поручено до конца марта сформировать каталог альтернативных материалов для граждан с ограниченными возможностями. Кроме того, власти проведут полную инвентаризацию имеющихся зданий и сооружений в специальных библиотеках, а также имеющегося фонда альтернативных материалов.Узбекистан присоединился к Марракешскому договору в январе этого года. Сам документ был принят 27 июня 2013-го. Он направлен на облегчение доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями к восприятию печатной информации.Договор предусматривает стандартный набор ограничений и исключений в отношении авторских прав. Например, уполномоченным организациям разрешается воспроизводить, распространять и делать общедоступными уже опубликованные произведения в форматах, доступных для лиц с нарушениями зрения. Причем без согласия на то авторов и без выплаты им гонораров.Таким уполномоченным органом в Узбекистане назначено Агентство информации и массовых коммуникаций. На него же возлагается ответственность за реализацию договора.Читайте также:Помочь незрячим увидеть лазги: как развивается тифлокомментирование в Узбекистане >>"Я просто стал заниматься дайвингом" – три истории людей с ограниченными возможностями >>

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