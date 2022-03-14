https://uz.sputniknews.ru/20220314/kak-realizuetsya-marrakeshskiy-dogovor-v-uzbekistane-23305401.html
Как поддержат незрячих и слабовидящих в Узбекистане
Как поддержат незрячих и слабовидящих в Узбекистане
Что будет сделано для лиц с ограниченными возможностями, читайте в материале.
2022-03-14T10:01+0500
2022-03-14T10:01+0500
2022-03-14T10:18+0500
общество
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В рамках реализации Марракешского соглашения правительство Узбекистана обозначило меры по облегчению доступа слепых и лиц с нарушениями зрения к печатной информации.В частности, власти намерены обеспечить специализированные библиотеки устройствами, улучшающими восприятие материалов.Также слепым и лицам с нарушениями зрения планируют предоставить доступ к сайтам госорганов и других организаций.Агентству информации и массовых коммуникаций совместно с Министерством культуры поручено до конца марта сформировать каталог альтернативных материалов для граждан с ограниченными возможностями. Кроме того, власти проведут полную инвентаризацию имеющихся зданий и сооружений в специальных библиотеках, а также имеющегося фонда альтернативных материалов.Узбекистан присоединился к Марракешскому договору в январе этого года. Сам документ был принят 27 июня 2013-го. Он направлен на облегчение доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями к восприятию печатной информации.Договор предусматривает стандартный набор ограничений и исключений в отношении авторских прав. Например, уполномоченным организациям разрешается воспроизводить, распространять и делать общедоступными уже опубликованные произведения в форматах, доступных для лиц с нарушениями зрения. Причем без согласия на то авторов и без выплаты им гонораров.Таким уполномоченным органом в Узбекистане назначено Агентство информации и массовых коммуникаций. На него же возлагается ответственность за реализацию договора.Читайте также:Помочь незрячим увидеть лазги: как развивается тифлокомментирование в Узбекистане >>"Я просто стал заниматься дайвингом" – три истории людей с ограниченными возможностями >>
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узбекистан
Как поддержат незрячих и слабовидящих в Узбекистане
10:01 14.03.2022 (обновлено: 10:18 14.03.2022) Подписаться на
Что будет сделано для лиц с ограниченными возможностями, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik.
В рамках реализации Марракешского соглашения правительство Узбекистана обозначило меры
по облегчению доступа слепых и лиц с нарушениями зрения к печатной информации.
В частности, власти намерены обеспечить специализированные библиотеки устройствами, улучшающими восприятие материалов.
Также слепым и лицам с нарушениями зрения планируют предоставить доступ к сайтам госорганов и других организаций.
Агентству информации и массовых коммуникаций совместно с Министерством культуры поручено до конца марта сформировать каталог альтернативных материалов для граждан с ограниченными возможностями.
Кроме того, власти проведут полную инвентаризацию имеющихся зданий и сооружений в специальных библиотеках, а также имеющегося фонда альтернативных материалов.
В 2023-2025 годах в Узбекистане также появятся 12 современных специальных библиотек для слабовидящих. Для печати литературы со шрифтом Брайля будут закуплены мини-типографии INDEX BOX V5.
Узбекистан присоединился к Марракешскому договору в январе этого года. Сам документ был принят 27 июня 2013-го.
Он направлен на облегчение доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями к восприятию печатной информации.
Договор предусматривает стандартный набор ограничений и исключений в отношении авторских прав. Например, уполномоченным организациям разрешается воспроизводить, распространять и делать общедоступными уже опубликованные произведения в форматах, доступных для лиц с нарушениями зрения. Причем без согласия на то авторов и без выплаты им гонораров.
Таким уполномоченным органом в Узбекистане назначено Агентство информации и массовых коммуникаций. На него же возлагается ответственность за реализацию договора.