https://uz.sputniknews.ru/20220314/letchiku-udalos-posadit-su-25-posle-popadaniya-v-nego-rakety--video-23322883.html

Летчику удалось посадить Су-25 после попадания в него ракеты — видео

Летчику удалось посадить Су-25 после попадания в него ракеты — видео

После попадания ракеты, у СУ-25 был поврежден двигатель, отказало все оборудование, перестали работать приборы. Как в этих условиях летчик смог посадить самолет — смотрите в видео.

2022-03-14T17:56+0500

2022-03-14T17:56+0500

2022-03-14T17:56+0500

видео

летчик

су-25

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Летчик российского Су-25 чудом спасся на Украине. Он сумел посадить самолет после того, как в штурмовик попала ракета ПЗРК. Был поврежден двигатель машины. Отказало все оборудование, перестали работать все приборы. Летчик двигался исключительно по командам с земли.Минобороны России опубликовало кадры, на которых видны повреждения, которые получил Су-25. Специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины Россия проводит с 24 февраля. По последним данным, подразделения российских вооруженных сил за сутки продвинулись на 14 километров.Всего за время операции выведено из строя 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины.Читайте также:Российские военные доставили гумпомощь в Киевскую область — видео >>Военные Украины нанесли удар по Донецку: среди погибших могут быть дети >>

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летчик, су-25, видео