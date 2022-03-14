https://uz.sputniknews.ru/20220314/rossiyskie-vs-razblokirovali-mariupol-dlya-evakuatsii-mirnyx-jiteley-23327968.html
Российские ВС разблокировали Мариуполь для эвакуации мирных жителей
Российские ВС разблокировали Мариуполь для эвакуации мирных жителей
Мариуполь разблокирован, открыты гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, которые длительное время были в заложниках у неонацистов.
2022-03-14T20:15+0500
2022-03-14T20:15+0500
2022-03-14T20:17+0500
специальная военная операция россии в донбассе
днр
эвакуация
жители
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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Основные силы украинских неонацистов на позициях на окраинах Мариуполя в жилых кварталах ликвидированы. Об этом заявили в Минобороны России, передает РИА Новости.Таким образом город был разблокирован для эвакуации мирных жителей.Уже сформированы 4 колонны из 200 автобусов для вывоза людей. В обратном направлении движутся автомобильные колонны с гуманитарным грузом. Доставлено 450 тонн медикаментов, еды и предметов первой необходимости.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.Седьмого марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что крупнейший город на азовском побережье полностью окружен, шла "зачистка его отдельных районов". В Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". Суду будут преданы все военные преступники.Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.По данным на 14 марта, уничтожены более 3,9 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.Читайте также:Российские военные доставили гумпомощь в Киевскую область — видео >>Для чего Россия начала спецоперацию на Украине — результаты опроса >>
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днр, эвакуация, жители
Российские ВС разблокировали Мариуполь для эвакуации мирных жителей
20:15 14.03.2022 (обновлено: 20:17 14.03.2022) Подписаться на
Мариуполь разблокирован, открыты гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, которые длительное время были в заложниках у неонацистов.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik.
Основные силы украинских неонацистов на позициях на окраинах Мариуполя в жилых кварталах ликвидированы. Об этом заявили в Минобороны России, передает РИА Новости
.
Таким образом город был разблокирован для эвакуации мирных жителей.
"Успешная операция по разблокированию города позволила сегодня с 15 часов открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения, которое длительное время находилось в заложниках у неонацистов", — сказал начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.
Уже сформированы 4 колонны из 200 автобусов для вывоза людей. В обратном направлении движутся автомобильные колонны с гуманитарным грузом. Доставлено 450 тонн медикаментов, еды и предметов первой необходимости.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.
Седьмого марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что крупнейший город на азовском побережье полностью окружен, шла "зачистка его отдельных районов". В Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". Суду будут преданы все военные преступники.
Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
По данным на 14 марта, уничтожены более 3,9 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
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