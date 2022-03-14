https://uz.sputniknews.ru/20220314/srok-deystviya-oxrannogo-ordera-namereny-prodlit-23316229.html

Срок действия охранного ордера намерены продлить

Срок действия охранного ордера намерены продлить

Как решено защитить женщин от семейного насилия в Узбекистане. Президент поручил ужесточить ответственность за подобные преступления.

2022-03-14T14:58+0500

2022-03-14T14:58+0500

2022-03-14T14:58+0500

общество

насилие

узбекистан

президент

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Узбекистане решено продлить срок действия охранного ордера, который выдается тем, кто страдает от домашнего насилия. В рамках системной поддержки семьи и женщин президент поручил до 1 июня 2022 года разработать профильный законопроект.В числе изменений, которые будут включены в новый документ, — срок действия ордера: теперь государство должно защищать потерпевшего от притеснений и насилия на протяжении года.Иностранных граждан не будут выдворять из Узбекистана или ограничивать въезд в республику, если они осужден или привлечены к административной ответственности за неисполнение алиментных обязательств в стране.Решено также ужесточить ответственность за принуждение к искусственному выкидышу и за умышленное причинение телесных повреждений женщине, являющейся близким родственником.За разглашение сведений, унижающих честь и достоинство и отражающих конфиденциальные стороны жизни лица введут уголовную ответственность.В отношении лица, уклоняющегося от материального обеспечения несовершеннолетнего или нетрудоспособного, нуждающегося в материальной помощи будет установлено наказание в виде принудительного привлечения к оплачиваемым общественным работам на срок более двух месяцев.напомним, сейчас все дела о случаях насилия в семье рассматривают участковые инспекторы по профилактике. В течение 24 часов должен быть выдан охранный ордер сроком на 30 дней. Если в этот период угроза не будет устранена, ордер продлевается еще на 30 дней на основании заявления.Читайте также:Почти каждая третья узбекистанка сталкивается с домашним насилием >>Каждый пятый развод в Узбекистане — из-за вмешательства родственников >>

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насилие, узбекистан, президент