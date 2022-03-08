https://uz.sputniknews.ru/20220308/radio-sputnik-nachnet-veschat-na-byvshey-fm-chastote-exa-moskvy-23207519.html
Радио Sputnik начнет вещать на бывшей FM-частоте "Эха Москвы"
Радио Sputnik начнет вещать на бывшей FM-частоте "Эха Москвы"
Новостное агентство Sputnik пытаются блокировать по всему миру. Однако журналисты не сдаются.
2022-03-08T17:28+0500
2022-03-08T17:28+0500
2022-03-08T17:28+0500
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радио
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ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. C 9 марта на бывшей FM-частоте "Эха Москвы" начнет вещать радио Sputnik.Слушать радиостанцию России можно будет в столице, Московской области, Санкт-Петербурге, Улан-Уде, Пскове и Перми.Ежедневно в прямом эфире радио Sputnik гости и эксперты будут обсуждать самые актуальные темы и события страны и мира. В эфире прозвучат мнения не только ведущих политологов страны, но и главных ньюсмейкеров. Приглашенными спикерами в первый день FM-эфира на радио Sputnik станут в том числе председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко и официальный представитель МИД России Мария Захарова.Между тем продолжает оказываться давление на российские СМИ. Все 30 сайтов Sputnik по всему миру уже несколько недель подвергаются DDoS-атаке. Хакеры пытаются препятствовать публикации материалов. Атаки начались на фоне заявлений Anonymous о начале кибервойны с Россией и санкций Запада.Сервисы Googlе Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов МИА "Россия сегодня". Медиагруппа назвала это цензурой.Где прочитать новости Sputnik Узбекистан, если сайт не открывается >>Ранее Google также заблокировал в Play Store по всей Европе приложения, связанные сo Sputnik и Russia Today.О том, что ограничение работы российских СМИ в ЕС будет одной из санкционных мер, говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На территории Евросоюза уже перестали работать аккаунты RT, Sputnik и их дочерних структур в TikTok и Instagram (ими владеет компания Meta Platforms Inc.). В Европе также блокируются Telegram-каналы Sputnik и RT. Западные платформы начали ограничивать свободу российских СМИ на фоне специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Meta Platforms заблокировала в Facebook материалы телеканала "Звезда", РИА Новости, "Ленты.ру" и "Газеты.ру". Роскомнадзор расценил это как акт цензуры и объявил о блокировке Facebook в России.Читайте также:
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Радио Sputnik начнет вещать на бывшей FM-частоте "Эха Москвы"
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Где можно будет услышать радиостанцию и что будут обсуждать в эфире — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. C 9 марта на бывшей FM-частоте "Эха Москвы" начнет вещать радио Sputnik.
Слушать радиостанцию России можно будет в столице, Московской области, Санкт-Петербурге, Улан-Уде, Пскове и Перми.
"Исправлена историческая несправедливость, что у самой цитируемой радиостанции в России до сих пор не было FM-частоты. Радио Sputnik уже несколько лет абсолютный лидер по цитируемости среди всех радиостанций России, и выход на FM в Москве, Питере, других городах — это логичный шаг", — сказала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
Ежедневно в прямом эфире радио Sputnik гости и эксперты будут обсуждать самые актуальные темы и события страны и мира.
В эфире прозвучат мнения не только ведущих политологов страны, но и главных ньюсмейкеров. Приглашенными спикерами в первый день FM-эфира на радио Sputnik станут в том числе председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко и официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Между тем продолжает оказываться давление на российские СМИ. Все 30 сайтов Sputnik по всему миру уже несколько недель подвергаются DDoS-атаке.
Хакеры пытаются препятствовать публикации материалов. Атаки начались на фоне заявлений Anonymous о начале кибервойны с Россией и санкций Запада.
Сервисы Googlе Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов МИА "Россия сегодня". Медиагруппа назвала это цензурой.
Ранее Google также заблокировал в Play Store по всей Европе приложения, связанные сo Sputnik и Russia Today.
О том, что ограничение работы российских СМИ в ЕС будет одной из санкционных мер, говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На территории Евросоюза уже перестали работать аккаунты RT, Sputnik и их дочерних структур в TikTok и Instagram (ими владеет компания Meta Platforms Inc.).
В Европе также блокируются Telegram-каналы Sputnik и RT.
Западные платформы начали ограничивать свободу российских СМИ на фоне специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Meta Platforms заблокировала в Facebook материалы телеканала "Звезда", РИА Новости, "Ленты.ру" и "Газеты.ру". Роскомнадзор расценил это как акт цензуры и объявил о блокировке Facebook в России.