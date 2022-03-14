https://uz.sputniknews.ru/20220314/v-buxare-iz-za-grozy-obvalilas-chast-drevney-krepostnoy-steny--foto-23303955.html
В Бухаре из-за грозы обвалилась часть древней крепостной стены — фото
В Бухаре из-за грозы обвалилась часть древней крепостной стены — фото
Всему виной — сильные дожди, которые накрыли не только Бухару, но и другие города и регионы Узбекистана.
2022-03-14T09:29+0500
2022-03-14T09:29+0500
2022-03-14T09:35+0500
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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Бухаре из-за сильных дождей обвалилась крепостная стена возле ворот Талипоч.Памятник уже внесли в список объектов материального культурного наследия, которые будут отреставрированы в этом году.Сейчас местные власти и эксперты изучают состояние объекта и разрабатывают меры по его скорейшему восстановлению.Ворота Талипоч — сохранившиеся северные ворота древней Бухары, были построены в XVI веке во время правления Абдуллы-хана I в качестве части оборонительных сооружений города.Ранее синоптики предупреждали о непогоде, которая обрушится на Узбекистан с 10 по 16 марта. Некоторые районы накрыли ливни, густая облачность. Также выпал сильный град. В ряде областей наблюдались селевые потоки и ветродуй. На днях на перевале Камчик сошло пять крупных лавин. Из-за этого образовался оползень, который повредил автомобильную дорогу А-373, проходящую по перевалу.Читайте также:На Узбекистан обрушились град и селевые потоки – видео >>
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бухара, гроза, узбекистан, дождь
В Бухаре из-за грозы обвалилась часть древней крепостной стены — фото
09:29 14.03.2022 (обновлено: 09:35 14.03.2022) Подписаться на
Всему виной — сильные дожди, которые накрыли не только Бухару, но и другие города и регионы Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Бухаре из-за сильных дождей обвалилась крепостная стена возле ворот Талипоч.
"Эта часть крепостных стен датируется XVI веком, она была перестроена в 2003 году. С годами культурные слои разрушились, в облицовочных стенах появились трещины, а мартовские дожди привели к обрушению стены", – отметили в Агентстве культурного наследия.
Памятник уже внесли в список объектов материального культурного наследия, которые будут отреставрированы в этом году.
Сейчас местные власти и эксперты изучают состояние объекта и разрабатывают меры по его скорейшему восстановлению.
Ворота Талипоч — сохранившиеся северные ворота древней Бухары, были построены в XVI веке во время правления Абдуллы-хана I в качестве части оборонительных сооружений города.
Ранее синоптики предупреждали о непогоде, которая обрушится на Узбекистан с 10 по 16 марта.
Некоторые районы накрыли ливни, густая облачность. Также выпал сильный град. В ряде областей наблюдались селевые потоки и ветродуй.
На днях на перевале Камчик сошло
пять крупных лавин. Из-за этого образовался оползень, который повредил автомобильную дорогу А-373, проходящую по перевалу.