https://uz.sputniknews.ru/20220314/v-buxare-iz-za-grozy-obvalilas-chast-drevney-krepostnoy-steny--foto-23303955.html

В Бухаре из-за грозы обвалилась часть древней крепостной стены — фото

В Бухаре из-за грозы обвалилась часть древней крепостной стены — фото

Всему виной — сильные дожди, которые накрыли не только Бухару, но и другие города и регионы Узбекистана.

2022-03-14T09:29+0500

2022-03-14T09:29+0500

2022-03-14T09:35+0500

общество

бухара

гроза

узбекистан

дождь

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Бухаре из-за сильных дождей обвалилась крепостная стена возле ворот Талипоч.Памятник уже внесли в список объектов материального культурного наследия, которые будут отреставрированы в этом году.Сейчас местные власти и эксперты изучают состояние объекта и разрабатывают меры по его скорейшему восстановлению.Ворота Талипоч — сохранившиеся северные ворота древней Бухары, были построены в XVI веке во время правления Абдуллы-хана I в качестве части оборонительных сооружений города.Ранее синоптики предупреждали о непогоде, которая обрушится на Узбекистан с 10 по 16 марта. Некоторые районы накрыли ливни, густая облачность. Также выпал сильный град. В ряде областей наблюдались селевые потоки и ветродуй. На днях на перевале Камчик сошло пять крупных лавин. Из-за этого образовался оползень, который повредил автомобильную дорогу А-373, проходящую по перевалу.Читайте также:На Узбекистан обрушились град и селевые потоки – видео >>

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бухара, гроза, узбекистан, дождь