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В ЕАЭС намерены создать независимую международную финансовую систему
В ЕАЭС намерены создать независимую международную финансовую систему
Специалисты готовы приступить к разработке проекта независимой международной валютно-финансовой системы - какие возможности она предоставит членам ЕАЭС.
2022-03-14T20:46+0500
2022-03-14T20:46+0500
2022-03-14T20:46+0500
экономика
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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. ЕАЭС и Китайская народная республика готовы совместно разработать проект независимой международной валютно-финансовой системы. Об этом говорили в рамках экономического диалога, с участием экспертов с обеих сторон. Шла речь о переходе на новый этап валютно-финансового и экономического сотрудничества Евразийского экономического союза и Китайской Народной Республики. Как подчеркнул министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, Китай первым в мире перешел к этапу восстановления национальной экономики.Декан Института финансов Китайского народного университета Ван Вэнь подчеркнул близость позиций стран ЕАЭС и КНР по многим вопросам глобальной повестки развития и выразил поддержку интенсификации евразийско-китайского диалога.По итогам дискуссии решено разработать проект независимой международной валютно-финансовой системы. Она будет основана на новой международной валюте, которая будет рассчитываться как индекс национальных валют стран-участниц и цен биржевых товаров. Документ будет представлен для обсуждения до конца марта.Участники диалога также рассмотрели практические аспекты сотрудничества ЕАЭС и КНР в сфере энергетики и информационных технологий, торговли биржевыми товарами, а также меры по адаптации стран к внешнему экономическому давлению.Читайте также: Мишустин оценил, будут ли страны ЕАЭС вместе, несмотря на давление Запада >>Узбекистан вступил в новую веху сотрудничества с ЕАЭС — главное >>
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В ЕАЭС намерены создать независимую международную финансовую систему
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Специалисты готовы приступить к разработке проекта независимой международной валютно-финансовой системы - какие возможности она предоставит членам ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik.
ЕАЭС и Китайская народная республика готовы совместно разработать проект независимой международной валютно-финансовой системы. Об этом говорили
в рамках экономического диалога, с участием экспертов с обеих сторон. Шла речь о переходе на новый этап валютно-финансового и экономического сотрудничества Евразийского экономического союза и Китайской Народной Республики.
Как подчеркнул министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, Китай первым в мире перешел к этапу восстановления национальной экономики.
С учетом общих вызовов и рисков, связанных с замедлением мировой экономики и ограничительными мерами в отношении государств ЕАЭС и Китая, наши страны должны активизировать практическое сотрудничество как на уровне регулярных экспертных диалогов, так и в плоскости совместных мер и проектов.
Сергей Глазьев
Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК
Декан Института финансов Китайского народного университета Ван Вэнь подчеркнул близость позиций стран ЕАЭС и КНР по многим вопросам глобальной повестки развития и выразил поддержку интенсификации евразийско-китайского диалога.
По итогам дискуссии решено разработать проект независимой международной валютно-финансовой системы. Она будет основана на новой международной валюте, которая будет рассчитываться как индекс национальных валют стран-участниц и цен биржевых товаров. Документ будет представлен для обсуждения до конца марта.
Участники диалога также рассмотрели практические аспекты сотрудничества ЕАЭС и КНР в сфере энергетики и информационных технологий, торговли биржевыми товарами, а также меры по адаптации стран к внешнему экономическому давлению.
Узбекистан и ЕАЭС
ЕАЭС функционирует с 2015 года. В состав экономического объединения входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан.
Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС в декабре 2020-го.
В мае президент Шавкат Мирзиёев в рамках Высшего Евразийского экономического совета заявил, что Ташкент готов к тесной работе с Евразийским банком развития для реализации совместных проектов с участниками союза.
В Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана заявили о намерении открыть в республике представительство ЕАБР до конца 2021-го.
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