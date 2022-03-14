В ЕАЭС намерены создать независимую международную финансовую систему

ЕАЭС функционирует с 2015 года. В состав экономического объединения входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан.

Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС в декабре 2020-го.

В мае президент Шавкат Мирзиёев в рамках Высшего Евразийского экономического совета заявил, что Ташкент готов к тесной работе с Евразийским банком развития для реализации совместных проектов с участниками союза.

В Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана заявили о намерении открыть в республике представительство ЕАБР до конца 2021-го.