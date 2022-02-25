https://uz.sputniknews.ru/20220225/uzbekistan-vstupil-v-novuyu-vexu-sotrudnichestva-s-eaes-glavnoe-22984705.html
Узбекистан вступил в новую веху сотрудничества с ЕАЭС: главное
Узбекистан вступил в новую веху сотрудничества с ЕАЭС: главное
О чем заявил Узбекистан и как это скажется на дальнейшей интеграции внутри ЕАЭС — в обзоре Sputnik.
2022-02-25T16:31+0500
2022-02-25T16:31+0500
2022-02-25T16:31+0500
политика
еаэс
узбекистан
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в пятницу поучаствовал в расширенном заседании Евразийского межправительственного совета.Встреча прошла в Нур-Султане.Какие заявления сделал Узбекистан и как это скажется на дальнейшей интеграции внутри ЕАЭС — в обзоре Sputnik.Ставка на сближениеУзбекистан завершает согласование дорожной карты взаимодействия с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и процедур по присоединению к Евразийскому банку развития (ЕАБР).Премьер уточнил, что дорожная карта включает в себя ряд мероприятий, нацеленных на взаимодействие между профильными органами Узбекистана и ЕЭК в торговой, промышленной, таможенный финансовой и налоговой сферах, а также энергетики, технического регулирования, обращения лекарственных средств и медицинских изделий."Выражаем надежду на поддержку государств-членов ЕАЭС принятия данного документа", — добавил Арипов.Закрепили участие Узбекистана в инициативах ЕАЭСПремьер-министр России Михаил Мишустин и лидеры делегаций заседания Евразийского межправительственного совета подписали поручение по вопросу участия Узбекистана в отдельных инициативах ЕАЭС. Премьер Кыргызстана Акылбек Жапаров подтвердил, что государства-участники рассмотрели "инициативу Узбекистана об участии в работе ЕАЭС по отдельным проектам с учетом статуса государства-наблюдателя".Климат, цифровизация и логистикаУзбекистан намерен присоединиться к новым проектам ЕАЭС по климатической повестке, развитию цифровизации и транспортной логистики, заявил Арипов.Узбекистан набрал высокий темп взаимодействия с ЕАЭС — Евдокимов >>"Прошу уважаемых коллег одобрить участие Узбекистана в таких инициативах (ЕАЭС – ред.), как развитие электронной торговли, цифровизации железнодорожных грузоперевозок, логистический проект "Евразийский экспресс" и сотрудничество по климатической повестке, рассматриваемых на сегодняшнем заседании", — сказал Арипов.Премьер Узбекистана отметил, что, несмотря на вызовы и негативные последствия пандемии, торговый оборот республики со странами ЕАЭС по итогам 2021 года увеличился на 30% и составил около 13 миллиардов долларов. Пассажирские перевозкиУзбекистан предложил странам ЕАЭС в условиях стабилизации ситуации с коронавирусом возобновить пассажирские перевозки наземным транспортом."С учетом наблюдающейся стабилизации эпидемиологической ситуации в мире и проводимой в наших странах вакцинации населения полагаем, что настало время возобновить пассажирское сообщение на железнодорожном и автомобильном транспорте", — заявил Арипов.По его словам, стратегия Евразийской экономической интеграции до 2025 года предусматривает развитие транспортной инфраструктуры по направлениям "Восток-Запад" и "Север-Юг", в том числе в рамках сопряжения ЕАЭС с инициативой "Один пояс - один путь". Ранее российский премьер Михаил Мишустин оценил, останутся ли страны ЕАЭС вместе, несмотря на давление Запада. ЕАЭС функционирует с 2015 года. В состав экономического объединения входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан.Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС в декабре 2020-го.Читайте также:
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Узбекистан вступил в новую веху сотрудничества с ЕАЭС: главное
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Собрали главные тезисы и инициативы Узбекистана на прошедшем заседании Евразийского межправительственного совета.
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в пятницу поучаствовал в расширенном заседании Евразийского межправительственного совета.
Встреча прошла в Нур-Султане.
Какие заявления сделал Узбекистан и как это скажется на дальнейшей интеграции внутри ЕАЭС — в обзоре Sputnik
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Ставка на сближение
Узбекистан завершает согласование дорожной карты взаимодействия с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и процедур по присоединению к Евразийскому банку развития (ЕАБР).
"Активно идет процесс по согласованию условий и процедур присоединения Узбекистана к Евразийскому банку развития, завершается согласования совместной дорожной карты между правительством Узбекистана и Евразийской экономической комиссии", — сказал Арипов в ходе заседания.
Премьер уточнил, что дорожная карта включает в себя ряд мероприятий, нацеленных на взаимодействие между профильными органами Узбекистана и ЕЭК в торговой, промышленной, таможенный финансовой и налоговой сферах, а также энергетики, технического регулирования, обращения лекарственных средств и медицинских изделий.
"Выражаем надежду на поддержку государств-членов ЕАЭС принятия данного документа", — добавил Арипов.
Закрепили участие Узбекистана в инициативах ЕАЭС
Премьер-министр России Михаил Мишустин и лидеры делегаций заседания Евразийского межправительственного совета подписали поручение по вопросу участия Узбекистана в отдельных инициативах ЕАЭС.
"Поручение в рамках вопроса "Об участии Республики Узбекистан в отдельных инициативах Евразийского экономического союза", — гласит пункт в списке подписанных документов.
Премьер Кыргызстана Акылбек Жапаров подтвердил, что государства-участники рассмотрели "инициативу Узбекистана об участии в работе ЕАЭС по отдельным проектам с учетом статуса государства-наблюдателя".
Климат, цифровизация и логистика
Узбекистан намерен присоединиться к новым проектам ЕАЭС по климатической повестке, развитию цифровизации и транспортной логистики, заявил Арипов.
"Прошу уважаемых коллег одобрить участие Узбекистана в таких инициативах (ЕАЭС – ред.), как развитие электронной торговли, цифровизации железнодорожных грузоперевозок, логистический проект "Евразийский экспресс" и сотрудничество по климатической повестке, рассматриваемых на сегодняшнем заседании", — сказал Арипов.
Премьер Узбекистана отметил, что, несмотря на вызовы и негативные последствия пандемии, торговый оборот республики со странами ЕАЭС по итогам 2021 года увеличился на 30% и составил около 13 миллиардов долларов.
"Для дальнейшего увеличения товарооборота необходимо продолжить совместную работу по гармонизации и взаимному признанию норм технического регулирования санитарных, фитосанитарных и ветеринарных требований", — добавил Арипов.
Пассажирские перевозки
Узбекистан предложил странам ЕАЭС в условиях стабилизации ситуации с коронавирусом возобновить пассажирские перевозки наземным транспортом.
"С учетом наблюдающейся стабилизации эпидемиологической ситуации в мире и проводимой в наших странах вакцинации населения полагаем, что настало время возобновить пассажирское сообщение на железнодорожном и автомобильном транспорте", — заявил Арипов.
По его словам, стратегия Евразийской экономической интеграции до 2025 года предусматривает развитие транспортной инфраструктуры по направлениям "Восток-Запад" и "Север-Юг", в том числе в рамках сопряжения ЕАЭС с инициативой "Один пояс - один путь".
"В этом контексте реальная реализация проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан может стать важным звеном региональной транспортной сети", — подчеркнул Арипов.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин оценил
, останутся ли страны ЕАЭС вместе, несмотря на давление Запада.
ЕАЭС функционирует с 2015 года. В состав экономического объединения входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан.
Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС в декабре 2020-го.