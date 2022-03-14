https://uz.sputniknews.ru/20220314/v-moskve-otmenili-masochnyy-rejim-23320932.html

В Москве отменяют масочный режим

В Москве отменяют масочный режим

По словам Собянина, такое решение позволяет принять стабильное улучшение эпидемиологической ситуации в городе.

2022-03-14T16:52+0500

2022-03-14T16:52+0500

2022-03-14T16:58+0500

россия

москва

сергей собянин

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Москве с 15 марта отменяется масочный режим. Также больше не обязательно регулярно измерять температуру и устанавливать разделительные перегородки на рабочих местах.По словам Собянина, это решение связано со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации в городе.Ранее в Москве полностью отменили систему QR-кодов.В столице также сняли все ограничения на посещение кафе и ресторанов, театров, музеев, концертных, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий.Домашний режим изоляции для людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями носит рекомендательный характер, а не обязательный.Читайте также:

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москва, сергей собянин