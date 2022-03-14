https://uz.sputniknews.ru/20220314/v-moskve-otmenili-masochnyy-rejim-23320932.html
В Москве отменяют масочный режим
В Москве отменяют масочный режим
По словам Собянина, такое решение позволяет принять стабильное улучшение эпидемиологической ситуации в городе.
2022-03-14T16:52+0500
2022-03-14T16:52+0500
2022-03-14T16:58+0500
россия
москва
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/03/22516143_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9cc70a4c619c09a2ae8ebc07006cd1a2.jpg
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Москве с 15 марта отменяется масочный режим. Также больше не обязательно регулярно измерять температуру и устанавливать разделительные перегородки на рабочих местах.По словам Собянина, это решение связано со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации в городе.Ранее в Москве полностью отменили систему QR-кодов.В столице также сняли все ограничения на посещение кафе и ресторанов, театров, музеев, концертных, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий.Домашний режим изоляции для людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями носит рекомендательный характер, а не обязательный.Читайте также:
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/03/22516143_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_39242e51ef6e1817db2b52f19e28e1eb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
москва, сергей собянин
В Москве отменяют масочный режим
16:52 14.03.2022 (обновлено: 16:58 14.03.2022) Подписаться на
По словам Собянина, это решение связано со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации в городе.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Москве с 15 марта отменяется масочный режим.
"Со вторника, 15 марта 2022 года, мы отменяем требования по использованию защитных масок", — сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Также больше не обязательно регулярно измерять температуру и устанавливать разделительные перегородки на рабочих местах.
По словам
Собянина, это решение связано со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации в городе.
Ранее в Москве полностью отменили систему QR-кодов.
В столице также сняли все ограничения на посещение кафе и ресторанов, театров, музеев, концертных, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий.
Домашний режим изоляции для людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями носит рекомендательный характер, а не обязательный.