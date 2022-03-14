https://uz.sputniknews.ru/20220314/v-uzgidromet-rasskazali-o-predstoyaschey-pogode-na-nedelyu-23317682.html

В Узгидромет рассказали о предстоящей погоде на неделю

В Узгидромет рассказали о предстоящей погоде на неделю

Снег, дожди и грозы: какая погода ждет узбекистанцев на этой неделе.

2022-03-14T17:30+0500

2022-03-14T17:30+0500

2022-03-14T17:30+0500

общество

погода

узгидромет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0e/23320465_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_6415f4b02c42bb8acf54c6da38399bfd.jpg

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Узбекистане ожидается дождливая погода в течение всей недели.Об этом сообщили в пресс-службе Узгидромет.По данным гидрометеорологической службы, с 14 по 17 марта в республике сохранится неустойчивый характер погоды."По большинству областей временами пройдут дожди, 14-16 марта местами сильные, возможны грозы. По Каракалпакстану, Хорезмской области 14 марта и 16-17 марта местами пройдут осадки (дождь, снег), преимущественно небольшие", – говорится в сообщении.В первой половине недели днем температура воздуха будет колебаться от 14 -17 градусов тепла до 8-11 градусов, в четверг повысится до 16-21 градусов тепла.В пятницу, 18 марта, на территорию Узбекистана придет холодная воздушная масса с европейской части России. По республике ожидаются дожди, в отдельных районах возможен снег. Дневная температура понизится до 7-10 градусов тепла.В течение недели местами будет усиление ветра до 17-22 м/с, при грозе порывы ветра могут достигать 25-28 м/с.В предгорных и горных районах осадки пройдут в виде дождя и снега, 14-16 марта местами сильные. В предгорных и горных районах селеопасно, в горах лавиноопасно.Читайте также:Эксперт предсказал "бурное развитие" туризма в Узбекистан и другие страны СНГУзбекистан и Турция договорились о признании ковид-сертификатов

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода, узгидромет