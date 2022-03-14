https://uz.sputniknews.ru/20220314/ekspert-sprognoziroval-burnoe-razvitie-turizma-v-strany-sng-23286585.html
Эксперт предсказал "бурное развитие" туризма в Узбекистан и другие страны СНГ
Эксперт предсказал "бурное развитие" туризма в Узбекистан и другие страны СНГ
Ранее российские туроператоры предсказали повышенный спрос на страны постсоветского пространства, в том числе Узбекистан. Почему? Ответ — в материале.
2022-03-14T10:57+0500
2022-03-14T10:57+0500
2022-03-14T10:43+0500
снг
мнение эксперта
общество
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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Россия на днях сняла ограничения на полеты в Узбекистан, Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан Таджикистан, Туркменистан и Иран, введенные из-за пандемии коронавируса. В интервью радио Sputnik председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественной палаты России Илья Зотов рассказал, каких изменений стоит ждать. Коронавирусные ограничения для стран СНГ и для Ирана устанавливали определенный регламент на частоту полетов, количество рейсов и на объем перемещений между государствами, подчеркнул эксперт.Сейчас вступают в силу межправительственные соглашения, дополнительные договоренности, которые заключены между государствами в части количества полетов, направлений и маршрутной сети. Это будет действовать на взаимном учете интересов государств, добавил Зотов. Все идет к тому, что страны СНГ станут востребованным направлением для россиян, прогнозирует эксперт.Ранее туроператоры предсказали повышенный спрос россиян на страны, где принимают карты "Мир" (Узбекистан — в списке) и в которых развита система "все включено".Ранее Ташкент попал в тройку самых популярных направлений, куда россияне искали авиабилеты в феврале. При этом в рейтинге оказались и другие города Узбекистана: Самарканд, Ургенч, Фергана и Бухара.Согласно информации за ноябрь 2021-го, в Узбекистан въехало более 1 миллиона человек. Половина из них — туристы. Большинство из них — россияне.Россияне предпочли жарким странам зимовку в Узбекистане >>Почему у граждан России такой интерес к республике, в интервью Sputnik рассказал исполнительный директор компании Central Asia Travel Николай Сербин.Узбекистан и Россия между тем договорились еще более активизировать сотрудничество по линии туризма.Специалисты уже разработали совместный план действий по развитию туризма. Он включил в себя около 20 мероприятий, в том числе:Читайте также:Как будут развивать туризм в Узбекистане в 2022 году >>Мусульмане России планируют развивать религиозный туризм в Узбекистан >>
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снг, мнение эксперта
Эксперт предсказал "бурное развитие" туризма в Узбекистан и другие страны СНГ
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Ранее российские туроператоры предсказали повышенный спрос на страны постсоветского пространства, в том числе Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik.
Россия на днях сняла ограничения
на полеты в Узбекистан, Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан Таджикистан, Туркменистан и Иран, введенные из-за пандемии коронавируса.
В интервью радио Sputnik
председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественной палаты России Илья Зотов рассказал, каких изменений стоит ждать.
Коронавирусные ограничения для стран СНГ и для Ирана устанавливали определенный регламент на частоту полетов, количество рейсов и на объем перемещений между государствами, подчеркнул эксперт.
Сейчас вступают в силу межправительственные соглашения, дополнительные договоренности, которые заключены между государствами в части количества полетов, направлений и маршрутной сети. Это будет действовать на взаимном учете интересов государств, добавил Зотов.
Все идет к тому, что страны СНГ станут востребованным направлением для россиян, прогнозирует эксперт.
"Цены на полеты по международным направлениям сейчас довольно сильно взлетели, думаю, по странам СНГ будет задача сохранить цены на максимально низком уровне, чтобы форсировать развитие этих направлений, и уже с развитием пассажиропотока стоимость будет незначительно увеличена. Думаю, что ввиду закрытия ряда популярных направлений неизведанное для многих граждан направление СНГ будет бурно развиваться наряду с внутренним туризмом".
Илья Зотов
Председатель Общероссийского объединения пассажиров
Ранее туроператоры предсказали
повышенный спрос россиян на страны, где принимают карты "Мир" (Узбекистан — в списке) и в которых развита система "все включено".
Ранее Ташкент попал
в тройку самых популярных направлений, куда россияне искали авиабилеты в феврале. При этом в рейтинге оказались и другие города Узбекистана: Самарканд, Ургенч, Фергана и Бухара.
Согласно информации за ноябрь 2021-го, в Узбекистан въехало более 1 миллиона человек. Половина из них — туристы. Большинство из них — россияне.
Почему у граждан России такой интерес к республике, в интервью Sputnik рассказал
исполнительный директор компании Central Asia Travel Николай Сербин.
Узбекистан и Россия между тем договорились
еще более активизировать сотрудничество по линии туризма.
Специалисты уже разработали совместный план действий по развитию туризма. Он включил в себя около 20 мероприятий, в том числе:
проведение Года туризма России и Узбекистана;
запуск трансграничного туристического маршрута "Великий Шелковый путь";
создание специальных турпакетов фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма;
организация ознакомительных туров для студентов России и Узбекистана.