https://uz.sputniknews.ru/20220314/ekspert-sprognoziroval-burnoe-razvitie-turizma-v-strany-sng-23286585.html

Эксперт предсказал "бурное развитие" туризма в Узбекистан и другие страны СНГ

Эксперт предсказал "бурное развитие" туризма в Узбекистан и другие страны СНГ

Ранее российские туроператоры предсказали повышенный спрос на страны постсоветского пространства, в том числе Узбекистан. Почему? Ответ — в материале.

2022-03-14T10:57+0500

2022-03-14T10:57+0500

2022-03-14T10:43+0500

снг

мнение эксперта

общество

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Россия на днях сняла ограничения на полеты в Узбекистан, Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан Таджикистан, Туркменистан и Иран, введенные из-за пандемии коронавируса. В интервью радио Sputnik председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественной палаты России Илья Зотов рассказал, каких изменений стоит ждать. Коронавирусные ограничения для стран СНГ и для Ирана устанавливали определенный регламент на частоту полетов, количество рейсов и на объем перемещений между государствами, подчеркнул эксперт.Сейчас вступают в силу межправительственные соглашения, дополнительные договоренности, которые заключены между государствами в части количества полетов, направлений и маршрутной сети. Это будет действовать на взаимном учете интересов государств, добавил Зотов. Все идет к тому, что страны СНГ станут востребованным направлением для россиян, прогнозирует эксперт.Ранее туроператоры предсказали повышенный спрос россиян на страны, где принимают карты "Мир" (Узбекистан — в списке) и в которых развита система "все включено".Ранее Ташкент попал в тройку самых популярных направлений, куда россияне искали авиабилеты в феврале. При этом в рейтинге оказались и другие города Узбекистана: Самарканд, Ургенч, Фергана и Бухара.Согласно информации за ноябрь 2021-го, в Узбекистан въехало более 1 миллиона человек. Половина из них — туристы. Большинство из них — россияне.Россияне предпочли жарким странам зимовку в Узбекистане >>Почему у граждан России такой интерес к республике, в интервью Sputnik рассказал исполнительный директор компании Central Asia Travel Николай Сербин.Узбекистан и Россия между тем договорились еще более активизировать сотрудничество по линии туризма.Специалисты уже разработали совместный план действий по развитию туризма. Он включил в себя около 20 мероприятий, в том числе:Читайте также:Как будут развивать туризм в Узбекистане в 2022 году >>Мусульмане России планируют развивать религиозный туризм в Узбекистан >>

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снг, мнение эксперта