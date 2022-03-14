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https://uz.sputniknews.ru/20220314/posolstvo-uzbekistana-na-ukraine-pereexalo-vo-lvov-23316884.html
Посольство Узбекистана на Украине переехало во Львов
Посольство Узбекистана на Украине переехало во Львов
Ранее оно находилось в Киеве. Как теперь будут работать дипломаты, читайте в материале.
2022-03-14T15:21+0500
2022-03-14T15:21+0500
общество
посольство
украина
киев
львов
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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Посольство Узбекистана на Украине временно переехало во Львов.Ранее дипведомство располагалось в Киеве.Дипломаты посольства в штатном режиме продолжают работу по эвакуации граждан Узбекистана, добавил Кабулжанов. Также поддерживаются постоянные контакты с соотечественниками, находящимися в различных регионах Украины.Посольство Узбекистана в Киеве 28 февраля начало эвакуировать сограждан на родину через Львов и Польшу. С 28 февраля по 10 марта из Украины вывезли 5 634 соотечественника. Для них организовали 25 специальных авиарейсов.Мирзиёев пообещал эвакуировать всех узбекских студентов из Украины &gt;&gt;Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:
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Посольство Узбекистана на Украине переехало во Львов

15:21 14.03.2022
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Флаг Украины, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
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Ранее оно находилось в Киеве. Как теперь будут работать дипломаты — в материале.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Посольство Узбекистана на Украине временно переехало во Львов.

"Информируем, что посольство Узбекистана в Украине временно дислоцировано в городе Львове", — сообщил официальный представитель МИД Юсуп Кабулжанов.

Ранее дипведомство располагалось в Киеве.
Дипломаты посольства в штатном режиме продолжают работу по эвакуации граждан Узбекистана, добавил Кабулжанов. Также поддерживаются постоянные контакты с соотечественниками, находящимися в различных регионах Украины.
Посольство Узбекистана в Киеве 28 февраля начало эвакуировать сограждан на родину через Львов и Польшу.
С 28 февраля по 10 марта из Украины вывезли 5 634 соотечественника. Для них организовали 25 специальных авиарейсов.
Мирзиёев пообещал эвакуировать всех узбекских студентов из Украины >>
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.
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