https://uz.sputniknews.ru/20220315/v-uzbekistane-otkroyut-filialy-semi-rossiyskix-vuzov--23340045.html

В Узбекистане откроют филиалы семи российских вузов

В Узбекистане откроют филиалы семи российских вузов

На данный момент около 48,7 тысячи студентов из Узбекистана обучаются в российских университетах.

2022-03-15T13:48+0500

2022-03-15T13:48+0500

2022-03-15T13:48+0500

общество

узбекистан

филиал

вузы

университеты

студенты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0f/23340615_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5e397cf35490edd6bbb19d980f642fe6.jpg

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Узбекистане собираются открыть филиалы семи российских вузов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования России.В ведомстве рассказали о количестве учащихся из Узбекистана в российских вузах, межвузовском сотрудничестве, совместных проектах в сфере науки. В настоящее время в российских вузах образование получают около 48,7 тысячи студентов из Узбекистана. Кроме того, в республике хотят открыть филиалы семи российских университетов:В ноябре прошлого года министр высшего и среднего специального образования республики Абдукодыр Тошкулов сообщил, что квоты для бесплатного обучения в российских вузах для студентов из Узбекистана в следующем учебном году могут вырасти до 750 мест. Это в три раза больше, чем в 2018-м.Тем временем в Узбекистане действуют филиалы 15 российских вузов, среди которых: филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, РЭУ им. Г.В. Плеханова, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, РХТУ им. Д.И. Менделеева, РГПУ им. А.И. Герцена, ВГИКа, "МИСиС", "МИФИ", МГИМО и другие.Читайте также:Кем быть, а кем не быть: профессии, которые выбирают иностранные студенты в РоссииДипломы каких российских вузов не надо подтверждать в Узбекистане

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, филиал, вузы, университеты, студенты