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В Узбекистане откроют филиалы семи российских вузов
В Узбекистане откроют филиалы семи российских вузов
На данный момент около 48,7 тысячи студентов из Узбекистана обучаются в российских университетах.
2022-03-15T13:48+0500
2022-03-15T13:48+0500
2022-03-15T13:48+0500
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Узбекистане собираются открыть филиалы семи российских вузов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования России.В ведомстве рассказали о количестве учащихся из Узбекистана в российских вузах, межвузовском сотрудничестве, совместных проектах в сфере науки. В настоящее время в российских вузах образование получают около 48,7 тысячи студентов из Узбекистана. Кроме того, в республике хотят открыть филиалы семи российских университетов:В ноябре прошлого года министр высшего и среднего специального образования республики Абдукодыр Тошкулов сообщил, что квоты для бесплатного обучения в российских вузах для студентов из Узбекистана в следующем учебном году могут вырасти до 750 мест. Это в три раза больше, чем в 2018-м.Тем временем в Узбекистане действуют филиалы 15 российских вузов, среди которых: филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, РЭУ им. Г.В. Плеханова, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, РХТУ им. Д.И. Менделеева, РГПУ им. А.И. Герцена, ВГИКа, "МИСиС", "МИФИ", МГИМО и другие.Читайте также:Кем быть, а кем не быть: профессии, которые выбирают иностранные студенты в РоссииДипломы каких российских вузов не надо подтверждать в Узбекистане
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В Узбекистане откроют филиалы семи российских вузов
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На данный момент около 48,7 тысячи студентов из Узбекистана обучаются в российских университетах.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Узбекистане собираются открыть филиалы семи российских вузов.
Об этом сообщает
пресс-служба Министерства науки и высшего образования России.
В ведомстве рассказали о количестве учащихся из Узбекистана в российских вузах, межвузовском сотрудничестве, совместных проектах в сфере науки.
В настоящее время в российских вузах образование получают около 48,7 тысячи студентов из Узбекистана.
Кроме того, в республике хотят открыть филиалы семи российских университетов:
Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И.Пирогова;
Российского государственного университета имени А.Н.Косыгина (технологии, дизайн, искусство);
Северо-Кавказского федерального университета;
Российского государственного гуманитарного университета в Самарканде;
Московского государственного университета геодезии и картографии;
Пермского национального исследовательского политехнического университета;
Московского государственного университета пищевых производств.
В ноябре прошлого года министр высшего и среднего специального образования республики Абдукодыр Тошкулов сообщил
, что квоты для бесплатного обучения в российских вузах для студентов из Узбекистана в следующем учебном году могут вырасти до 750 мест. Это в три раза больше, чем в 2018-м.
Тем временем в Узбекистане действуют филиалы 15 российских вузов, среди которых: филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, РЭУ им. Г.В. Плеханова, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, РХТУ им. Д.И. Менделеева, РГПУ им. А.И. Герцена, ВГИКа, "МИСиС", "МИФИ", МГИМО и другие.