https://uz.sputniknews.ru/20220315/festival-shashlykov-vpervye-proydet-v-samarkande-23347254.html

Фестиваль шашлыков впервые пройдет в Самарканде

Фестиваль шашлыков впервые пройдет в Самарканде

О предстоящем вкусном мероприятии читайте в материале.

2022-03-15T17:59+0500

2022-03-15T17:59+0500

2022-03-15T17:59+0500

общество

самарканд

фестиваль

мероприятие

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Самарканде пройдет первый "Фестиваль шашлыков". Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента по развитию туризма Самаркандской области.Гастрономическое мероприятие состоится 20 марта на улице Алишера Навои. В нем примут участие предприятия общественного питания Самарканда, специализирующиеся на приготовлении самых популярных шашлыков. Участников фестиваля будет оценивать жюри Ассоциации поваров Узбекистана. Победителей и призеров конкурса наградят ценными призами и дипломами.В рамках мероприятия планируют организовать концертное шоу и разнообразный культурный досуг для жителей."На фестиваль приглашаются все самаркандцы и гости города. Вход свободный", — заявили в департаменте по развитию туризма.Ранее сообщалось, что местная администрация собиралась провести "Фестиваль шашлыков" 18 марта, но из-за неблагоприятных погодных условий и дождя, мероприятие перенесли на 20 марта.Читайте также:В Узбекистане пройдет Международный фестиваль театра и балетаВ дни празднования Навруза будут действовать скидки для внутреннего туризма

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самарканд, фестиваль, мероприятие