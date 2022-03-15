https://uz.sputniknews.ru/20220315/festival-shashlykov-vpervye-proydet-v-samarkande-23347254.html
Фестиваль шашлыков впервые пройдет в Самарканде
Фестиваль шашлыков впервые пройдет в Самарканде
О предстоящем вкусном мероприятии читайте в материале.
2022-03-15T17:59+0500
2022-03-15T17:59+0500
2022-03-15T17:59+0500
общество
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фестиваль
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Самарканде пройдет первый "Фестиваль шашлыков". Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента по развитию туризма Самаркандской области.Гастрономическое мероприятие состоится 20 марта на улице Алишера Навои. В нем примут участие предприятия общественного питания Самарканда, специализирующиеся на приготовлении самых популярных шашлыков. Участников фестиваля будет оценивать жюри Ассоциации поваров Узбекистана. Победителей и призеров конкурса наградят ценными призами и дипломами.В рамках мероприятия планируют организовать концертное шоу и разнообразный культурный досуг для жителей."На фестиваль приглашаются все самаркандцы и гости города. Вход свободный", — заявили в департаменте по развитию туризма.Ранее сообщалось, что местная администрация собиралась провести "Фестиваль шашлыков" 18 марта, но из-за неблагоприятных погодных условий и дождя, мероприятие перенесли на 20 марта.Читайте также:В Узбекистане пройдет Международный фестиваль театра и балетаВ дни празднования Навруза будут действовать скидки для внутреннего туризма
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самарканд, фестиваль, мероприятие
Фестиваль шашлыков впервые пройдет в Самарканде
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О предстоящем вкусном мероприятии читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Самарканде пройдет первый "Фестиваль шашлыков".
Об этом сообщили
в пресс-службе регионального департамента по развитию туризма Самаркандской области.
Гастрономическое мероприятие состоится 20 марта на улице Алишера Навои.
В нем примут участие предприятия общественного питания Самарканда, специализирующиеся на приготовлении самых популярных шашлыков.
Участников фестиваля будет оценивать жюри Ассоциации поваров Узбекистана. Победителей и призеров конкурса наградят ценными призами и дипломами.
В рамках мероприятия планируют организовать концертное шоу и разнообразный культурный досуг для жителей.
"На фестиваль приглашаются все самаркандцы и гости города. Вход свободный", — заявили в департаменте по развитию туризма.
Ранее сообщалось, что местная администрация собиралась провести "Фестиваль шашлыков" 18 марта, но из-за неблагоприятных погодных условий и дождя, мероприятие перенесли на 20 марта.