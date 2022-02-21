https://uz.sputniknews.ru/20220221/v-uzbekistane-proydet-mejdunarodnyy-festival-teatra-i-baleta--22875646.html

В Узбекистане пройдет международный фестиваль театра и балета

В Узбекистане пройдет международный фестиваль театра и балета

Фонд развития культуры и искусства организует международный театральный фестиваль 2022, в котором примут участие российские и узбекистанские театры.

2022-02-21T17:50+0500

2022-02-21T17:50+0500

2022-02-21T17:50+0500

культура

театр

узбекистан

фестиваль

балет

фонд

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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. В 2022 году с 19 марта по 14 мая в Узбекистане состоится международный фестиваль театра и балета. Цель фестиваля - развивать культурное сотрудничество, популяризовать классику и познакомить театральную публику Узбекистана с различными направлениями в искусстве.Об этом сообщили в пресс-службе Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.В культурном мероприятии примут участие: Московский театр "Современник", Московский театр Школы Современной Пьесы, театр Наций, Московский художественный театр им. А.П. Чехова, Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана, ГАБТ им. Алишера Навои, Узбекский национальный драматический театр им. Хамзы, театр Марка Вайля "Ильхом", а также Молодежный театр Узбекистана.Спектакли и балетные постановки в рамках фестиваля пройдут с 15 марта по 14 мая в Государственном академическом Большом театре им. Алишера Навои, в театре Марка Вайля "Ильхом" и в Государственном академическом театре драмы им. Хамзы.Балетная постановка "Лязги — танец Души и Любви"15-16 мартаИстория Лязги насчитывает три тысячи лет. Этот древний хорезмский танец окутан загадками и мифами, олицетворяющий собой древнюю народную мудрость, а само его название означает "Душа и Любовь".Балет исполняет труппа Государственного академического Большого театра им. Алишера Навои.В 2019 году хорезмский танец "Лязги" был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.Премьера шоу-балета Сергея Полунина "Satori"19-22 мартаПремьера балетной постановки "Satori" во главе со всемирно известным артистом балета Сергеем Полуниным."Satori" — буддийский термин, означающий "пробуждение", "видение своей истинной природы". Шоу "Satori" — это модернизм в танцах. Программа Международного театрального фестиваля в Ташкенте1-16 апреляС 1-го по 16 апреля в Государственном академическом Большом театре имени Алишера Навои, а так же в театре "Ильхом" пройдет Международный театральный фестиваль с мировыми и российскими звёздами театра и балета.1 апреля Спектакль "Утро Вечер"Спектакль создали в конце 2019 года как независимый проект и представили на нескольких театральных площадках в России и за рубежом. С 2021 года он вошел в репертуар театра "Современник". В главных ролях народная артистка России Чулпан Хаматова, а также, танцовщик и хореограф с мировым именем, дважды лауреат премии "Золотая маска" Владимир Варнава.2 апреля Спектакль "Папа"С участием российской актрисы Марины Александровой и народного артиста России Сергея Маковецкого. Трагикомедия по пьесе Флориана Зеллера.3 апреля Спектакль "Сын"Постановка Бориса Гафурова по одноименной пьесе культового французского писателя Флориана Зеллера.4 апреля Спектакль "Танец Дели"Пластический спектакль по мотивам пьесы "Танец Дели" драматурга, актера, режиссёра, сценариста Ивана Вырыпаева – о любви, смерти, страдании, прощении и принятии.7 апреля Спектакль "Высокая вода венецианцев"В главных ролях: Сати Спивакова и Владимир Кошевой.10 апреля Спектакль "Гамлет"Евгений Миронов играет всех персонажей "Гамлета" в технологическом шедевре Робера Лепажа. 16 апреля Спектакль "Северный ветер"По одноименной пьесе Ренаты Литвиновой. Знаменитая актриса выступает в этом проекте одновременно в качестве автора пьесы, режиссера и исполнительницы главной роли. 2 мая Спектакль "Леди на день"На сцене театра Узбекского национального драматического театра состоится спектакль Дмитрия Астрахана — "Леди на день".3 мая Спектакль "Превращение"Автор инсценировки, режиссер и постановщик — Игорь Качаев. Театр балета Бориса Эйфмана11-14 мая 2022г.В Государственном академическом Большом театре имени Алишера Навои будут представлены спектакли "Анна Каренина" и "Роден" Бориса Эйфмана.Спектакли в рамках Международного фестиваля театра и балета будут сопровождаться тифлокомментированием для незрячих и слабовидящих детей и взрослых.Кроме того, на спектаклях фестиваля будут доступны субтитры на узбекском языке, которые будут отображаться на специальном экране над сценой.В прошлом году состоялся Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути".Мероприятие прошло в столице с 28 сентября по 3 октября. Проведение фестиваля возобновили впервые с 1997 года. В течение недели зрители могли увидеть художественные и документальные фильмы, снятые режиссерами из России, Казахстана, Индии, Турции и других стран. А молодые кинематографисты из всех регионов республики получили возможность пообщаться с именитыми актерами и режиссерами.За время проведения масштабного кинофорума своим опытом с начинающими работниками жанра успели поделиться Люк Бессон, Жерар Депардье, Стивен Сигал, Никита Михалков, Тимур Бекмамбетов, Равшана Куркова и другие.Впервые кинофестиваль провели в Узбекистане в 1968 году. Он стал крупнейшим в мире форумом кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки.Читайте также:Лучший режиссер и актриса: кто взял самые желанные награды на кинофоруме в ТашкентеЛюк Бессон рассказал молодым кинематографистам секрет успеха в режиссуре

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