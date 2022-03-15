https://uz.sputniknews.ru/20220315/kak-izmenitsya-naberejnaya-kanala-salar-v-tashkente--foto-23337265.html

Как изменится набережная канала Салар в Ташкенте — фото

Как изменится набережная канала Салар в Ташкенте — фото

Какой участок набережной канала будет реконструирован и что появится на близлежащей территории — читайте в материале.

2022-03-15T12:28+0500

2022-03-15T12:28+0500

2022-03-15T12:28+0500

общество

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0f/23336142_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_8a35360c0433bdab773cfe86d2fa5b62.jpg

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В хокимияте Яккасарайского района Ташкента рассказали о том, как в скором времени будет выглядеть канал Салар. Прилегающую к нему территорию решено благоустроить, превратив ее в современную прогулочную зону.Реконструирован будет участок канала, протекающего через улицу Бабура и МКАД в Яккасарайском районе.Вдоль канала, по плану, появятся торговые точки и пункты питания, детские площадки, street-workout зоны, велосипедные дорожки, спортивные площадки и зоны отдыха.Читайте также:Представители президента появятся в каждой махалле Узбекистана >>Многоквартирными домами будут управлять по-новому >>

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент