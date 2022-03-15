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Как изменится набережная канала Салар в Ташкенте — фото
Как изменится набережная канала Салар в Ташкенте — фото
Какой участок набережной канала будет реконструирован и что появится на близлежащей территории — читайте в материале.
2022-03-15T12:28+0500
2022-03-15T12:28+0500
общество
ташкент
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В хокимияте Яккасарайского района Ташкента рассказали о том, как в скором времени будет выглядеть канал Салар. Прилегающую к нему территорию решено благоустроить, превратив ее в современную прогулочную зону.Реконструирован будет участок канала, протекающего через улицу Бабура и МКАД в Яккасарайском районе.Вдоль канала, по плану, появятся торговые точки и пункты питания, детские площадки, street-workout зоны, велосипедные дорожки, спортивные площадки и зоны отдыха.Читайте также:Представители президента появятся в каждой махалле Узбекистана &gt;&gt;Многоквартирными домами будут управлять по-новому &gt;&gt;
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ташкент

Как изменится набережная канала Салар в Ташкенте — фото

12:28 15.03.2022
© Хокимият Яккасарайского района ТашкентаПроектное предложение по реконструкции и благоустройству канала Салар, протекающего через улицу Бабура и МКАД Яккасарайского района.
Проектное предложение по реконструкции и благоустройству канала Салар, протекающего через улицу Бабура и МКАД Яккасарайского района. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2022
© Хокимият Яккасарайского района Ташкента
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Какой участок набережной канала будет реконструирован и что появится на близлежащей территории — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В хокимияте Яккасарайского района Ташкента рассказали о том, как в скором времени будет выглядеть канал Салар. Прилегающую к нему территорию решено благоустроить, превратив ее в современную прогулочную зону.
© Хокимият Яккасарайского района ТашкентаПроектное предложение по реконструкции и благоустройству канала Салар, протекающего через улицу Бабура и МКАД Яккасарайского района.
Проектное предложение по реконструкции и благоустройству канала Салар, протекающего через улицу Бабура и МКАД Яккасарайского района. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2022
Проектное предложение по реконструкции и благоустройству канала Салар, протекающего через улицу Бабура и МКАД Яккасарайского района.
© Хокимият Яккасарайского района Ташкента
Реконструирован будет участок канала, протекающего через улицу Бабура и МКАД в Яккасарайском районе.
© Хокимият Яккасарайского района ТашкентаПроектное предложение по реконструкции и благоустройству канала Салар, протекающего через улицу Бабура и МКАД Яккасарайского района.
Проектное предложение по реконструкции и благоустройству канала Салар, протекающего через улицу Бабура и МКАД Яккасарайского района. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2022
Проектное предложение по реконструкции и благоустройству канала Салар, протекающего через улицу Бабура и МКАД Яккасарайского района.
© Хокимият Яккасарайского района Ташкента
Вдоль канала, по плану, появятся торговые точки и пункты питания, детские площадки, street-workout зоны, велосипедные дорожки, спортивные площадки и зоны отдыха.
© Хокимият Яккасарайского района ТашкентаПроектное предложение по реконструкции и благоустройству канала Салар, протекающего через улицу Бабура и МКАД Яккасарайского района.
Проектное предложение по реконструкции и благоустройству канала Салар, протекающего через улицу Бабура и МКАД Яккасарайского района. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2022
Проектное предложение по реконструкции и благоустройству канала Салар, протекающего через улицу Бабура и МКАД Яккасарайского района.
© Хокимият Яккасарайского района Ташкента

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