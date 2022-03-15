Как изменится набережная канала Салар в Ташкенте — фото
© Хокимият Яккасарайского района ТашкентаПроектное предложение по реконструкции и благоустройству канала Салар, протекающего через улицу Бабура и МКАД Яккасарайского района.
Какой участок набережной канала будет реконструирован и что появится на близлежащей территории — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В хокимияте Яккасарайского района Ташкента рассказали о том, как в скором времени будет выглядеть канал Салар. Прилегающую к нему территорию решено благоустроить, превратив ее в современную прогулочную зону.
© Хокимият Яккасарайского района ТашкентаПроектное предложение по реконструкции и благоустройству канала Салар, протекающего через улицу Бабура и МКАД Яккасарайского района.
Проектное предложение по реконструкции и благоустройству канала Салар, протекающего через улицу Бабура и МКАД Яккасарайского района.
Реконструирован будет участок канала, протекающего через улицу Бабура и МКАД в Яккасарайском районе.
© Хокимият Яккасарайского района ТашкентаПроектное предложение по реконструкции и благоустройству канала Салар, протекающего через улицу Бабура и МКАД Яккасарайского района.
Проектное предложение по реконструкции и благоустройству канала Салар, протекающего через улицу Бабура и МКАД Яккасарайского района.
Вдоль канала, по плану, появятся торговые точки и пункты питания, детские площадки, street-workout зоны, велосипедные дорожки, спортивные площадки и зоны отдыха.
© Хокимият Яккасарайского района ТашкентаПроектное предложение по реконструкции и благоустройству канала Салар, протекающего через улицу Бабура и МКАД Яккасарайского района.
Проектное предложение по реконструкции и благоустройству канала Салар, протекающего через улицу Бабура и МКАД Яккасарайского района.