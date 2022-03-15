https://uz.sputniknews.ru/20220315/kogda-uvelichatsya-postavki-ovoschey-i-fruktov-iz-uzbekistana-v-rossiyu---video-23352862.html

Когда увеличатся поставки овощей и фруктов из Узбекистана в Россию - видео

Когда увеличатся поставки овощей и фруктов из Узбекистана в Россию - видео

Член комитета Госдумы России по аграрным вопросам, президент Национальной ассоциации оптово-распределительных центров (НАОРЦ) Сергей Лисовский рассказал, когда овощи и фрукты для российских потребителей станут дешевле.

2022-03-15T21:00+0500

2022-03-15T21:00+0500

2022-03-15T21:00+0500

видео

аграрный комплекс

госдума рф

фрукты

узбекистан

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Депутат отметил, что осенью в Джизакской области Узбекистана заработает крупный логистический центр.Страны смогут торговать на взаимной основе: узбекистанцы получат молочную, мясную и кондитерскую продукцию. На российских прилавках появится больше свежих овощей и фруктов.Сергей Лисовский также отметил, что взаиморасчеты будут идти в национальной валюте и проект имеет серьезную поддержку со стороны РЭЦ и ВЭБ.РФ.Читайте также:Сколько овощей и фруктов закупила Россия у Узбекистана в 2021 году >>Узбекистан и Россия создали СП для увеличения грузоперевозок >>

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аграрный комплекс, госдума рф, фрукты, узбекистан, видео