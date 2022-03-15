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Когда увеличатся поставки овощей и фруктов из Узбекистана в Россию - видео
Когда увеличатся поставки овощей и фруктов из Узбекистана в Россию - видео
Член комитета Госдумы России по аграрным вопросам, президент Национальной ассоциации оптово-распределительных центров (НАОРЦ) Сергей Лисовский рассказал, когда овощи и фрукты для российских потребителей станут дешевле.
2022-03-15T21:00+0500
2022-03-15T21:00+0500
2022-03-15T21:00+0500
видео
аграрный комплекс
госдума рф
фрукты
узбекистан
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Депутат отметил, что осенью в Джизакской области Узбекистана заработает крупный логистический центр.Страны смогут торговать на взаимной основе: узбекистанцы получат молочную, мясную и кондитерскую продукцию. На российских прилавках появится больше свежих овощей и фруктов.Сергей Лисовский также отметил, что взаиморасчеты будут идти в национальной валюте и проект имеет серьезную поддержку со стороны РЭЦ и ВЭБ.РФ.Читайте также:Сколько овощей и фруктов закупила Россия у Узбекистана в 2021 году >>Узбекистан и Россия создали СП для увеличения грузоперевозок >>
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аграрный комплекс, госдума рф, фрукты, узбекистан, видео
Когда увеличатся поставки овощей и фруктов из Узбекистана в Россию - видео
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Член комитета Госдумы России по аграрным вопросам, президент Национальной ассоциации оптово-распределительных центров (НАОРЦ) Сергей Лисовский рассказал, когда овощи и фрукты для российских потребителей станут дешевле.
Депутат отметил, что осенью в Джизакской области Узбекистана заработает крупный логистический центр.
Когда этот центр откроется, мы увеличим поток качественной узбекской продукции в Россию. Сегодня потери при транспортировке составляют 30-35%. Новый хаб обеспечит потери максимум в 5%. Это уменьшит себестоимость продукции и цены на овощи и фрукты на рынке.
Сергей Лисовский
Президент Национальной ассоциации оптово-распределительных центров
Страны смогут торговать на взаимной основе: узбекистанцы получат молочную, мясную и кондитерскую продукцию. На российских прилавках появится больше свежих овощей и фруктов.
Сергей Лисовский также отметил, что взаиморасчеты будут идти в национальной валюте и проект имеет серьезную поддержку со стороны РЭЦ и ВЭБ.РФ.
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