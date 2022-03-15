https://uz.sputniknews.ru/20220315/na-smenu-ottsu-chto-izvestno-o-novom-prezidente-turkmenistana-23339713.html

На смену отцу: что известно о новом президенте Туркменистана

На смену отцу: что известно о новом президенте Туркменистана

Факты из жизни избранного президента Туркменистана, сменившего на этом посту своего отца — в нашем материале.

2022-03-15T13:19+0500

2022-03-15T13:19+0500

2022-03-15T13:19+0500

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президент

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Новым президентом Туркменистана избран сын действующего главы государства — Сердар Бердымухамедов. На выборах, прошедших в стране 12 марта, он набрал 72,97%Таким образом он с большим отрывом обошел своих восьмерых соперников — кандидатов на высший государственный пост.Известно, что Сердару Бердымухамедову 40 лет, по профессии он инженер-технолог — в 2001 году закончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени С. А. Ниязова.По некоторым данным, в 2011 году, находясь в Москве во время своей дипломатической службы, Сердар окончил Дипломатическую академию МИД Российской Федерации по программе второго высшего образования по специальности "международные отношения".В начале 2021 года его назначили вице-премьер-министром Туркменистана. Интересный факт: до этого в стране отсутствовала такая должность, так как главой Кабинета министров является сам президент.Сердар Бердымухаммедов женат, у него четверо детей.Напомним, очередные президентские выборы должны были пройти в 2024 году, однако Гурбангулы Бердымухамедов сам объявил о досрочном голосовании, сказав, что "дорогу к управлению государством нужно давать молодым руководителям".Он также добавил, что достиг "возраста пророка", ему исполнилось 64 года.Читайте также:У сына президента Туркменистана появился соперник на выборах >>Что сулят Узбекистану президентские выборы в Туркменистане >>

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