https://uz.sputniknews.ru/20220315/rossiya-dostavila-gumpomosch-jitelyam-xarkovskoy-oblasti-ukrainy--video-23329362.html

Россия доставила гумпомощь жителям Харьковской области Украины — видео

Россия доставила гумпомощь жителям Харьковской области Украины — видео

Людям привезли продукты питания и предметы первой необходимости.

2022-03-15T08:29+0500

2022-03-15T08:29+0500

2022-03-15T08:29+0500

видео

военные

продукты

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Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Переговоры Лаврова и Кулебы: к чему пришли главы МИД России и Украины >>По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:

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Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Харьковской области Украины Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Харьковской области Украины 2022-03-15T08:29+0500 true PT1M42S

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

военные, продукты, видео