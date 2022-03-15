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Россия доставила гумпомощь жителям Харьковской области Украины — видео
Россия доставила гумпомощь жителям Харьковской области Украины — видео
Людям привезли продукты питания и предметы первой необходимости.
2022-03-15T08:29+0500
2022-03-15T08:29+0500
2022-03-15T08:29+0500
видео
военные
продукты
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Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Переговоры Лаврова и Кулебы: к чему пришли главы МИД России и Украины >>По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:
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Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Харьковской области Украины
Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Харьковской области Украины
2022-03-15T08:29+0500
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PT1M42S
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военные, продукты, видео
Россия доставила гумпомощь жителям Харьковской области Украины — видео
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Людям привезли продукты питания и предметы первой необходимости. Как встретили российских военных, смотрите в видео.
Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.
Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.