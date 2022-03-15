https://uz.sputniknews.ru/20220315/serdar-berdymuxamedov-vozglavil-turkmenistan-kak-otreagirovali-v-tashkente-i-moskve-23342458.html

Сердар Бердымухамедов возглавил Туркменистан: как отреагировали в Ташкенте и Москве

Сердар Бердымухамедов возглавил Туркменистан: как отреагировали в Ташкенте и Москве

В Ташкенте и Москве поприветствовали выбор народа Туркменистана. Действующему и новоизбранному президентам отправлены поздравительные послания. 15.03.2022, Sputnik Узбекистан

2022-03-15T14:44+0500

2022-03-15T14:44+0500

2022-03-15T14:48+0500

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. После объявления результатов выборов президента Туркменистана, Шавкат Мирзиёев направил сообщение действующему лидеру республики Гурбангулы Бердымухамедову и его сыну Сердару, поздравив их с успешным проведением важного политического процесса и убедительной победой на выборах. По итогам внеочередных выборов с большим отрывом от конкурентов на пост президента победил Сердар Бердымухамедов.В Москве также приветствовали выбор дружественного народа Туркменистана."Знаем победителя не понаслышке, ценим его приоритетное внимание к углублению стратегического партнерства с Москвой", — сообщили РИА Новости в МИД страны.Выборы в Туркменистане состоялись 12 марта. Явка избирателей составила 97,1%, в волеизъявлении приняли участие свыше 3,3 миллионов граждан. В выборах участвовали 9 кандидатов. По подсчетам Центральной избирательной комиссии, Сердар Бердымухамедов набрал 72,9% голосов.Президентские выборы должны были пройти в 2024 году, однако Гурбангулы Бердымухамедов сам объявил о досрочном голосовании, сказав, что "дорогу к управлению государством нужно давать молодым руководителям".Он также добавил, что достиг "возраста пророка", ему исполнилось 64 года.Читайте также:На смену отцу: что известно о новом президенте Туркменистана >>Что сулят Узбекистану президентские выборы в Туркменистане >>

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