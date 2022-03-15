https://uz.sputniknews.ru/20220315/shkolnye-otsenki-budut-uchityvatsya-dlya-abiturientov-pri-postuplenii-v-vuz-23345696.html

Школьные оценки будут учитываться для абитуриентов при поступлении в вуз

Школьные оценки будут учитываться для абитуриентов при поступлении в вуз

Изменился порядок подсчета баллов абитуриентов при поступлении в вузы.

2022-03-15T17:00+0500

2022-03-15T17:00+0500

2022-03-15T17:00+0500

общество

абитуриенты

вузы

поступление

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. С 2022/2023 учебного года к баллам при поступлении в вуз будут прибавляться оценки из аттестата об окончании школы за последние 6 лет из 11 лет обучения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции. Оценки рассчитываются через электронные платформы и отправляются в программу ГЦТ "ABITUR".Средний балл будет определяться посредством деления общей суммы годовых оценок в 6-11 или 6-9 классах (плюс 1-2 курсы в средне-специальном образовательном учреждении) на количество пройденных предметов.Максимальный балл считается 100-процентным, и баллы переводятся в систему оценок следующим образом:Читайте также:Утверждена программа поддержки девушек и женщин: что в нее войдет >>Как решено определять уровень владения иностранным языком — критерии оценки >>

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абитуриенты, вузы, поступление