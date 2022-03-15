https://uz.sputniknews.ru/20220315/v-belarusi-vstupila-v-silu-obnovlennaya-konstitutsiya-23336498.html
В Беларуси вступила в силу обновленная Конституция: главное об изменениях
В Беларуси вступила в силу обновленная Конституция: главное об изменениях
В конце февраля в республике состоялся референдум, после которого Конституцию страны радикально изменили.
2022-03-15T12:45+0500
2022-03-15T12:45+0500
2022-03-15T12:53+0500
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Беларуси с 15 марта вступила в силу обновленная Конституция. В основной закон республики внесли изменения после всенародного референдума, который состоялся 27 февраля.Об этом сообщает Sputnik Беларусь.Основные поправки в новой Конституции, начавшие действовать с сегодняшнего дня:В новой редакции Основного закона также закрепили понятие брака. Теперь эта трактовка выглядит как союз мужчины и женщины. И добавили, что проявление патриотизма считается основным долгом каждого гражданина страны.На референдуме выносился только один вопрос на голосование: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?". Вариантов ответа было два — "да" или "нет". До голосования в Беларуси состоялось общественное обсуждение поправок в основной закон.Центризбирком утвердил итоги республиканского референдума третьего марта, на котором граждане Беларуси проголосовали по поправкам в Конституцию.По данным ЦИК, явка на референдум составила 78,63%. Одобрили изменения в Конституцию 82,86% от проголосовавших (более 4,4 млн белорусов).Президент Александр Лукашенко на торжественном собрании во Дворце Независимости четвертого марта подписал решение референдума об изменениях в Конституцию.Читайте также:В Беларуси состоялся референдум по КонституцииЛукашенко прилетел в Москву на переговоры с Путиным — фото
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беларусь, конституция, референдум
В Беларуси вступила в силу обновленная Конституция: главное об изменениях
12:45 15.03.2022 (обновлено: 12:53 15.03.2022) Подписаться на
В конце февраля в республике состоялся референдум, после которого Конституцию страны радикально изменили.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Беларуси с 15 марта вступила в силу обновленная Конституция. В основной закон республики внесли изменения после всенародного референдума, который состоялся 27 февраля.
Об этом сообщает Sputnik Беларусь
.
Основные поправки в новой Конституции, начавшие действовать с сегодняшнего дня:
один человек не сможет стать президентом Беларуси больше двух сроков;
экс-президента нельзя привлекать к ответственности за действия, совершенные на посту;
он становится пожизненным сенатором;
в случае смерти президента госорганы действуют по решениям Совбеза;
срок полномочий парламента — пять лет;
запрещается финансирование выборов из-за рубежа;
президент сможет вводить ЧП в случае попыток мятежа, "массовых и иных" беспорядков;
Всебелорусское народное собрание — высший представительный орган;
его предельная численность — 1 200 человек, срок полномочий — 5 лет;
решения ВНС обязательны к исполнению всеми органами власти;
может сместить президента с должности.
В новой редакции Основного закона также закрепили понятие брака. Теперь эта трактовка выглядит как союз мужчины и женщины. И добавили, что проявление патриотизма считается основным долгом каждого гражданина страны.
На референдуме выносился только один вопрос на голосование: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?". Вариантов ответа было два — "да" или "нет". До голосования в Беларуси состоялось общественное обсуждение поправок в основной закон.
Центризбирком утвердил итоги республиканского референдума третьего марта, на котором граждане Беларуси проголосовали по поправкам в Конституцию.
По данным ЦИК, явка на референдум составила 78,63%. Одобрили изменения в Конституцию 82,86% от проголосовавших (более 4,4 млн белорусов).
Президент Александр Лукашенко на торжественном собрании во Дворце Независимости четвертого марта подписал решение референдума об изменениях в Конституцию.