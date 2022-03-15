https://uz.sputniknews.ru/20220315/v-kazaxstane-zakryli-mayningovye-fermy-svyazannye-s-bratom-nazarbaeva-23343091.html

В Казахстане закрыли майнинговые фермы, связанные с братом Назарбаева

В Казахстане закрыли майнинговые фермы, связанные с братом Назарбаева

В республике 55 майнинговых ферм полностью остановили свою деятельность.

2022-03-15T15:30+0500

2022-03-15T15:30+0500

2022-03-15T15:33+0500

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Казахстане 55 нелегальных ферм по добыче криптовалюты добровольно прекратили свою деятельность после проверок госорганами.Об этом передает Sputnik Казахстан со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).Среди закрывшихся есть фирмы, связанные с братом бывшего президента Казахстана Болатом Назарбаевым.Майнинговые фермы полностью остановили работу, разобрали и увезли оборудование."Совместно с заинтересованными госорганами проводится работа по недопущению вовлечения этого оборудования во вторичный оборот", – сообщается в пресс-релизе.По данным агентства, из-за нелегальной деятельности многочисленных майнинговых ферм стали возникать риски сбоев поставки и даже дефицита электроэнергии для жителей и обычных предпринимателей."На сегодня все они отключены от источников электроснабжения. В результате проводимой работы суточное потребление электроэнергии в стране снизилось на 600 Мегаватт/час", — отметили в АФМ.В связи с этим, по поручению президента Агентство по финмониторингу вместе с госорганами проверят деятельность других майнинговых ферм.Ранее власти нашли нарушения на крупнейшем в Алматы оптовом рынке, принадлежащем Болату Назарбаеву.Читайте также:В Казахстане задержали племянника НазарбаеваНа сколько могут посадить экс-главу Комитета безопасности в Казахстане

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казахстан, нурсултан назарбаев, предприниматели