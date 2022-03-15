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В Казахстане закрыли майнинговые фермы, связанные с братом Назарбаева
В Казахстане закрыли майнинговые фермы, связанные с братом Назарбаева
В республике 55 майнинговых ферм полностью остановили свою деятельность.
2022-03-15T15:30+0500
2022-03-15T15:30+0500
2022-03-15T15:33+0500
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Казахстане 55 нелегальных ферм по добыче криптовалюты добровольно прекратили свою деятельность после проверок госорганами.Об этом передает Sputnik Казахстан со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).Среди закрывшихся есть фирмы, связанные с братом бывшего президента Казахстана Болатом Назарбаевым.Майнинговые фермы полностью остановили работу, разобрали и увезли оборудование."Совместно с заинтересованными госорганами проводится работа по недопущению вовлечения этого оборудования во вторичный оборот", – сообщается в пресс-релизе.По данным агентства, из-за нелегальной деятельности многочисленных майнинговых ферм стали возникать риски сбоев поставки и даже дефицита электроэнергии для жителей и обычных предпринимателей."На сегодня все они отключены от источников электроснабжения. В результате проводимой работы суточное потребление электроэнергии в стране снизилось на 600 Мегаватт/час", — отметили в АФМ.В связи с этим, по поручению президента Агентство по финмониторингу вместе с госорганами проверят деятельность других майнинговых ферм.Ранее власти нашли нарушения на крупнейшем в Алматы оптовом рынке, принадлежащем Болату Назарбаеву.Читайте также:В Казахстане задержали племянника НазарбаеваНа сколько могут посадить экс-главу Комитета безопасности в Казахстане
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казахстан, нурсултан назарбаев, предприниматели
В Казахстане закрыли майнинговые фермы, связанные с братом Назарбаева
15:30 15.03.2022 (обновлено: 15:33 15.03.2022) Подписаться на
В республике 55 майнинговых ферм полностью остановили свою деятельность. Среди них есть компании, аффилированные с известными предпринимателями.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Казахстане 55 нелегальных ферм по добыче криптовалюты добровольно прекратили свою деятельность после проверок госорганами.
Об этом передает Sputnik Казахстан
со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).
Среди закрывшихся есть фирмы, связанные с братом бывшего президента Казахстана Болатом Назарбаевым.
"Среди майнинговых компаний, прекративших свою деятельность, имеются фирмы, аффилированные с известными предпринимателями Болатом Назарбаевым и Александром Клебановым в Павлодарской области. Также экс-председателем правления АО "Национальная компания "QazaqGaz" Кайратом Шарипбаевым в Актюбинской области и одним из известных бизнесменов Ерланом Нигматулиным в Карагандинской области", – заявили в пресс-службе АФМ.
Майнинговые фермы полностью остановили работу, разобрали и увезли оборудование.
"Совместно с заинтересованными госорганами проводится работа по недопущению вовлечения этого оборудования во вторичный оборот", – сообщается в пресс-релизе.
По данным агентства, из-за нелегальной деятельности многочисленных майнинговых ферм стали возникать риски сбоев поставки и даже дефицита электроэнергии для жителей и обычных предпринимателей.
"На сегодня все они отключены от источников электроснабжения. В результате проводимой работы суточное потребление электроэнергии в стране снизилось на 600 Мегаватт/час", — отметили в АФМ.
В связи с этим, по поручению президента Агентство по финмониторингу вместе с госорганами проверят деятельность других майнинговых ферм.
Ранее власти нашли нарушения на крупнейшем в Алматы оптовом рынке, принадлежащем Болату Назарбаеву.