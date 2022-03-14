https://uz.sputniknews.ru/20220314/na-skolko-mogut-posadit-eks-glavu-komiteta-bezopasnosti-v-kazaxstane--23311614.html

На сколько могут посадить экс-главу комитета безопасности в Казахстане

На сколько могут посадить экс-главу комитета безопасности в Казахстане

О том, в чем обвиняют Карима Масимова, и сколько лет ему придется провести за решеткой, читайте в материале.

2022-03-14T13:20+0500

2022-03-14T13:20+0500

2022-03-14T13:43+0500

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В отношении бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) в Казахстане Карима Масимова продолжают расследовать ряд уголовных дел. Ему может грозить 17 лет лишения свободы.Об этом передает Sputnik Казахстан со ссылкой на заявление генерального прокурора Казахстана Берика Асылова.Генпрокурор отметил, что по делу Карима Масимова окончательное решение вынесет суд."Мы думаем, что дадут оценку судебные органы. По данным преступлениям в Уголовном кодексе предусмотрено 17 лет лишения свободы. Но сейчас расследование еще ведется", — заключил Берик Асылов.В чем подозревают Карима МасимоваКарима Масимова отстранили от должности главы Комитета национальной безопасности Казахстана шестого января после массовых беспорядков. Восьмого января сообщили о его задержании и о задержании двух его заместителей – Ануара Садыкулова (начальник Службы специального назначения "А") и Даулета Ергожина.Ранее указывалось, что уголовное дело расследуют по трем статьям Уголовного кодекса. Кроме государственной измены и покушения на насильственный захват власти, подозреваемых обвиняют в "превышение власти или должностных полномочий" для личной выгоды.Уголовному делу присвоили гриф "Совершенно секретно".Одного из заместителей, Самата Абиша — племянника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева также уволили.Седьмого февраля задержали первого заместителя директора Службы специального назначения "А" КНБ и начальника Центра этой службы. Им вменяют превышение должностных полномочий. Позже выяснилось, что экс-глава департамента КНБ Алматы находится под следствием.Десятого марта в ведомстве сообщили, что следствие по делу Карима Масимова установило многочисленные признаки коррупционных деяний. В частности, из его гостевого дома изъяли 17,2 млн долларов наличными, а также многочисленные предметы роскоши: элитные часы, золотые слитки, антиквариат и многое другое.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин >>По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Президент Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду Минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.Читайте также:Политолог: конфликт в Казахстане был, но не между Токаевым и НазарбаевымРаскрыты первые итоги расследования январских беспорядков в Казахстане

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