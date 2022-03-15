https://uz.sputniknews.ru/20220315/v-mid-raskryli-skolko-uzbekistantsev-vyvezli-iz-ukrainy-za-15-dney-23339400.html

В МИД раскрыли, сколько узбекистанцев вывезли из Украины за 15 дней

В МИД раскрыли, сколько узбекистанцев вывезли из Украины за 15 дней

Как получить помощь, куда обратиться и что делать? Собрали всю актуальную информацию в материале.

2022-03-15T12:56+0500

2022-03-15T12:56+0500

2022-03-15T12:56+0500

общество

украина

мид узбекистана

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Спецрейсы авиакомпании Uzbekistan Airways за 15 дней доставили в Ташкент 5 884 сограждан, эвакуируемых с Украины через Польшу."В период с 28 февраля по 15 марта текущего года состоялось 26 авиарейсов. Благодаря активным усилиям дипломатических представительств удалось вывезти из зоны боевых действий 5 884 соотечественников", — сообщил официальный представитель МИД Юсуп Кабулжанов.Посольство республики на Украине, которое временно перебазировалось из Киева во Львов, оказывает содействие в транспортировке соотечественников, находящихся в отдаленных регионах страны, в пункты эвакуации.Вывозить граждан Узбекистана начали 28 февраля через Львов и Польшу. По первоначальным данным, на Украине находились около 4,3 тысячи сограждан.Посольство Узбекистана на Украине переехало во Львов >>Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:

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